Gino Iorgulescu si Sorin Dragoi isi disputa luni presedintia LPF

Iorgulescu si Dragoi provin din medii diferite, primul fiind un fost fotbalist international, iar celalalt cu o activitate destul de departe de "sportul rege" pana in 2016. Insa cei doi au un numitor comun, fiind "acuzati" ca sunt sprijiniti politic.Iorgulescu a facut cariera ca jucator la Sportul Studentesc, dar a mai evoluat si la Dunarea Giurgiu si Progresul. Dupa retragere, el a activat ca antrenor secund la echipa nationala, in mandatele selectionerilor Mircea Radulescu si Cornel Dinu, apoi a fost mai multi ani presedintele FC National, fosta Progresul.Gino Iorgulescu este in functia de presedinte al LPF din 14 noiembrie 2013, cand l-a invins la ultimele alegeri pe Dumitru Dragomir, cu 11 voturi la 7. Dragomir conducea LPF de 17 ani. Dar cu o zi inaintea alegerilor, o intrunire a unor politicieni, intre care premierul de atunci Victor Ponta si vicepremierul Liviu Dragnea, cu zece conducatori ai unor cluburi din Liga I a pus capat "domniei" lui "nea Mitica" la liga.Sorin Dragoi a fost inspector vamal la Bucuresti, apoi timp de noua luni, in 2001, a lucrat ca functionar vamal la Arad, dupa care a parasit sistemul vamal. Dragoi este om de afaceri, a fost actionar al unor firme din domeniul imobiliar si a deschis cateva localuri in Timisoara. Din 2012 a fost consilierul primarului Nicolae Robu, in 2013 a devenit primul city-manager al orasului de pe Bega, iar din vara anului 2016 este presedintele ACS Poli Timisoara. Dragoi este si vicepresedinte al Federatiei Romane de Golf.Dupa ce in mass-media s-a scris ca este sustinut de liderul PSD, Liviu Dragnea, Dragoi a spus ca nu a facut politica si nu este un produs politic. El a recunoscut ca a fost coleg de facultate (Transporturi, din cadrul UPB) cu Dragnea, dar a precizat ca nu este prieten cu acesta: "Ne-am intalnit, dar nu des, nu la gratare.Iorgulescu si Dragoi mai au ca numitor comun, in programul lor pentru sefia LPF, sa obtina cel putin aceiasi bani din cedarea drepturilor de televizare ca din actualul contract si sa introduca arbitrajul video la meciurile din Liga I. Banii si arbitrajul sunt doua teme sensibile in randul conducatorilor cluburilor de prima divizie.Dragoi sustine ca a decis sa candideze la presedintia LPF deoarece considera ca actuala administratie a forului nu este indreptata catre cluburi.La randul sau, Iorgulescu spune ca isi doreste un nou mandat si pentru ca majoritatea cluburilor din Liga I i-a cerut acest lucru. Cele mai importante realizari in mandatul care se va incheia luni sunt, in opinia lui, valoarea contractului de televizare a meciurilor si reducerea numarului de echipe din prima liga, ceea ce a facut competitia mai interesanta.