Alba: Omul de afaceri care a aterizat fortat cu un avion de mici dimensiuni a decedat

Purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie Alba, Luminita Prodan, a declarat pentru News.ro ca pilotul avionului care a aterizat fortat sambata, pe un camp de langa Vintu de Jos, a decedat duminica la Targu Mures, unde fusese transportat cu un elicopter SMURD imediat dupa accident.Potrivit unor surse din cadrul anchetei deschise in acest caz, barbatul ar fi fost nevoit sa aterizeze fortat din cauza vantului puternic care destabiliza avionul si l-ar fi intors in aer.Decesul omului de afaceri a fost anuntat duminica si de fiul acestuia, pe o retea de socializare.Zaharia Groza, patron al unei fabrici din judetul Alba care produce usi, avea 60 de ani si in 2013 a mai avut un incident similar. La acea data a fost ranit usor dupa ce a aterizat cu avionul pe o pasune din satul Teleac, comuna Ciugud.