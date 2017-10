Tudorel Toader, despre recursul compensatoriu: Studiul de impact se face in procedura de legiferare, nu in faza de aplicare a legii

Potrivit lui Tudorel Toader, la data de 17 noiembrie 2016, prin adresa nr.68/86950, Ministerul Justitiei a inaintat CSM, spre avizare, proiectul de lege pentru modificarea si completarea Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor si a masurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare.Ministrul Justitiei a mentionat ca, pe 29 noiembrie 2016, prin Hotararea nr. 1533, plenul CSM a avizat favorabil proiectul de lege, cu observatiile mentionate in Anexa. "La punctul 2 din aviz se prevede faptul ca, 'in principiu, masura compensatorie propusa nu ar trebui sa devina incidenta doar pentru calculul pedepsei ce poate fi considerata executata in vederea acordarii liberarii conditionate. In opinia Plenului, compensatia pentru persoanele care executa pedepse privative de libertate in conditii de supraaglomerare severa devine efectiva doar daca masura propusa de proiectul de act normativ vizeaza considerarea ca executate efectiv a celor 3 zile din pedeapsa aplicata, pentru fiecare perioada de 30 zile executate in spatiul necorespunzator", a postat Tudorel Toader pe pagina sa de Facebook El a mai mentionat ca proiectul de lege a fost transmis de la Guvern catre Senat, prima camera sesizata, pe 31 ianuarie 2017, data anterioara investirii sale in demnitatea de ministru al Justitiei."Forma initiala prevedea faptul ca, in vederea acordarii liberarii conditionate, la 30 de zile de pedeapsa, executata in conditii necorespunzatoare, se considera executate 3 zile de pedeapsa, iar raportarea se facea la 3 mp pentru fiecare detinut", a precizat Tudorel Toader, adaugand ca criticile de neconstitutionalitate au fost respinse de Curtea Constitutionala.Pe 19 octombrie, a intrat in vigoare legea 169/2017 privind recursul compensatoriu referitor la eliberarile din penitenciare pentru conditii necorespunzatoare, care prevede ca la 30 de zile executate in penitenciar in conditii necorespunzatoare detinutii vor beneficia de sase zile considerate executate.