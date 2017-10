Raed Arafat: Guvernul va emite un act normativ pentru simplificarea obtinerii avizarilor si autorizatiilor de securitate la incendiu

"Noi in continuare lucram si acum la Ministerul de interne exista acte normative care vor schimba anumite acte pentru simplificarea obtinerii avizarilor si autorizatiilor fara impact negativ pe partea de securitate. Au fost analizate anumite lucruri, a fost o sedinta condusa la nivelul premierului si a fost doamna ministru Dan si a fost atunci doamna ministru Shaideh la sedinta respectiva si s-au stabilit anumite masuri de modificare a normelor actuale in sensul simplificarii, lucru care urmeaza sa apara in urmatoarele saptamani", a spus Arafat, precizand ca un act normativ in acest sens este in curs de avizare.El a adaugat ca este vorba despre un proiect de modificare a legislatiei, dar fara sa influenteze siguranta, si "care este in lucru si care urmeaza sa fie avizat si introdus la Guvern si toate astea au un singur scop reducerea timpului si simplificarii obtinerii avizelor si autorizatiilor pana la limita in care sa nu influenteze negativ securitatea".Raed Arafat s-a aflat sambata, la Galati, la manifestarile prilejuite de aniversarea a 10 ani de existenta a serviciului SMURD Galati, ocazie cu care a primit o diploma de excelenta si o placheta din partea conducerii ISU Galati.IGSU poate aplica, incepand de la 1 octombrie, sanctiuni administrative beneficiarilor sau proprietarilor de constructii care ar trebui sa detina autorizatie de securitate la incendiu si nu au obtinut-o inca. Incepand cu data de 1 octombrie 2017, beneficiarii sau proprietarii constructiilor care au obligatia obtinerii acestui act administrativ sunt pasibili de sanctionare contraventionala pentru nedetinerea acestuia. Conform prevederilor legale, punerea in functiune, fara obtinerea autorizatiei de securitate la incendiu, a constructiilor si amenajarilor noi ori a celor existente la care s-au executat lucrari de modificare/schimbare de destinatie, atrage dupa sine aplicarea sanctiunilor contraventionale, cu amenzi cuprinse intre 20.000 - 50.000 lei.