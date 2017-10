Ministerul Turismului a retras licenta Omnia Turism; toate contractele agentiei sunt verificate/ Ministrul Dobre: Toate agentiile de turism trebuie sa aiba obiect unic de activitate si vor avea voie sa vanda vacante in avans cu cel mult un an

Ministrul Mircea Dobre, dupa intalnirea pe cazul Omnia Turism: Toate agentiile de turism trebuie sa aiba obiect unic de activitate si vor avea voie sa vanda vacante in avans cu cel mult un an

Mircea Titus Dobre: Nu putem discuta despre ce prejudicii se pot recupera; asteptam finalizarea controalelor, in maxim doua luni

Alin Burcea (ANAT): Vom lansa un fond de sprijin pentru turistii care au cumparat pachete de la Omnia de peste 1.000 de euro

"Ministerul Turismului, prin Directia de Control, a intensificat procesul de monitorizare a pietei de turism si va efectua verificarile necesare pentru a identifica toate agentiile de turism si toate tipurile de contracte aflate in derulare cu compania Omnia Turism, tocmai pentru a avea o imagine detaliata asupra acestui caz atipic", arata ministerul intr-un comunicat.Ministerul Turismului analizeaza modalitatea prin care au actionat agentiile de turism in relatiile contractuale cu touroperatorul Omnia Turism, urmand a se stablili daca acestea au actionat in nume propriu in relatia cu clientul sau in baza unui contract de mandat, caz in care responsabilitatea apartine Omnia Turism, spun oficialii institutiei.La sediul Ministerului Turismului a avut loc sambata sedinta operativa cu privire la identificarea masurilor de preventie in situatii asemanatoare cu cea generata de agentia Omnia Turism.Sedinta a fost condusa de Ministrul Turismului, Mircea Titus Dobre, grup de lucru interinstitutional la care au mai participat si presedintele Asociatiei Nationale a Agentiilor de Turism (ANAT), Alin Burcea, presedintele Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), Marcel Bogdan Pandelica, si vicepresedintele Agentiei Nationale de Admnistrare Fiscala (ANAF), Tudor Daniel Mihail.Totodata, Agentia Nationala de Admnistrare Fiscala intreprinde actiuni de verificare a datelor financiare furnizate de departamentul de vanzari al agentiei Omnia Turism, pentru identificarea cuantumului sumelor achitate de fiecare client in parte si pentru stabilirea prejudiciului cauzat agentiilor de turism partenere. Concomitent, in acest caz, organele competente ale statului verifica potentialele elemente ale constituirii unei infractiuni economice.Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor deruleaza actiuni de stabilire a respectarii prevederilor legale privind protectia consumatorilor, mai informeaza Ministerul Turismului."Presedintele Asociatiei Nationale a Agentiilor de Turism intreprinde totodata masurile necesare constituirii unui fond de solidaritate prin care se urmareste despagubirea persoanelor fizice prejudiciate de Omnia Turism cu o suma mai mare de 1.000 de euro", informeaza comunicatul.In cadrul sedintei operative, au mai avut loc si discutii tehnice pe subiectul garantarii pachetelor de servicii turistice, in special cu privire la Ordonanta nr. 26 din 30 august 2017 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, ordonanta ce cuprinde o serie de masuri in domeniul turismului menite sa contribuie la protectia turistilor.Ca urmare a cazului Omnia Turism, Ministerul Turismului a anuntat ca vor fi emise amendamente la aceasta Ordonanta, prin care agentiile de turism vor putea comercializa pachete turistice pe o perioada de maximum 12 luni, vor putea desfasura activitati turistice doar in baza unui singur obiect de activitate, modificarea realizandu-se intr-un termen de timp rezonabil si in mod obligatoriu toate agentiile de turism din Romania vor avea in sarcina efectuarea auditului anual.Ministrul Turismului Mircea Titus Dobre a declarat, sambata, dupa intalnirea pe tema situatiei agentiei Omnia Turism, ca toate agentiile de turism vor trebui sa aiba obiect unic de activitatea si nu vor mai putea vinde vacante cu cel mult un an in avans, relateaza News.ro. El a precizat ca ceea ce s-a intamplat cu Omnia Turism pare a fi un caz premeditat, pentru ca agentia functiona bine si turistii nu au avut probleme."Ne-am pus de acord, intr-un termen rezonabil, toate agentiile de turism vor trebui sa aiba obiect unic de activitate si nu vor mai putea avea alte obiecte de activitate, pentru ca lucreaza cu banii cetatenilor si nu lucreaza cu banii companiilor in mod direct si bineinteles sa se faca o auditare anuala a acestor companii", a spus Mircea Titus Dobre, care considera ca ce s-a intamplat cu Omnia Turism este un caz "premeditat" si "atipic", pentru ca agentia este veche, functiona foarte bine, iar turistii nu au avut niciodata probleme."Niciun pachet de servicii turistice nu se va putea vinde pentru o perioada mai mare de 12 luni", a precizat ministrul.El a prezentat argumentele in favoarea faptului ca ceea ce s-a intamplat la Omnia Turism - unde au fost vandute in avans 8.300 de pachete turistice, incasarile fiind de 7,8 milioane de euro, iar patronul s-a sinucis saptamana trecuta tocmai din cauza problemelor financiare - a fost premeditat."Noua ni se pare ca a fost un caz premeditat, tinand cont de faptul ca aceasta companie functiona foarte bine din toate punctele de vedere. Este o companie veche de peste 26 de ani, unde singurul moment in care a avut o pierdere financiara a fost in momentul crizei si a fost o suma foarte mica, de aproximativ 25.000 de lei. Inclusiv cetatenii si turistii pagubiti cu care am discutat au spus ca au mers cu aceasta agentie de turism de peste 10 ani si nu au avut niciodata nicio problema. Este un caz atipic", a subliniat ministrul.ANAF si Directia de Investigare a Criminalitatii Economice vor finaliza controalele la agentia Omnia Turism in maxim doua luni, moment in care se va putea discuta despre recuperarea prejudiciilor, a mai declarat sambata ministrul Turismului, Mircea Titus Dobre, potrivit News.ro.Intrebat de jurnalisti daca prejudiciul in cazul Omnia Turism se mai poate recupera, ministrul a spus ca despre acest lucru se poate discuta abia la finalul controalelor."Nu putem discuta despre ce se poate recupera sau nu in acest moment, pana cand colegii de la ANAF si de la Directia de Investigare a Criminalitatii Economice nu termina controlul si nu identificam daca exista bani in alte parti ai fostului actionar sau ai companiei in parte. Nu putem trage o concluzie in acest moment. Cand se vor finaliza controalele celor doua institutii, vom spune exact ce si cum", a declarat Mircea Titus Dobre.Ministrul a afirmat ca spera ca aceste controale sa se finalizeze in maxim doua luni."Speram ca intr-o luna, maxim doua, sa se finalizeze. Va dati seama ca este un control la nivel national, pentru ca agentia avea contracte cam pe tot teritoriul Romaniei si asta inseamna ca toti colegii din ANAF trebuie sa se duca sa se concentreze. (...) Vom face tot ce ne sta in putinta, pentru ca suma este foarte mare si cea mai mare de la 1990 incoace. Cu sprijinul Asociatiei Nationale a Agentiilor de Turism vom vedea ce se poate despagubi", a daugat el.De asemenea, ministrul a reluat apelul catre turistii care au cumparat pachete turistice de la Omnia Turism sa nu plece in vacanta, fiindca, chiar daca au biletele de avion platite, cu siguranta nu au cazarea achitata.Asociatia Nationala a Agentiilor de Turism (ANAT) va lansa un fond de sprijin pentru turistii care au fost pagubiti cu peste 1.000 de euro in cazul Omnia Turism, a anuntat sambata presedintele ANAT, Alin Burcea, citat de News.ro.Cazul Omnia Turism este cea mai mare paguba in turism de dupa Revolutie, a anuntat miercuri ministrul Turismului, Mircea Titus Dobre, care a precizat ca ANAF va face in perioda urmatoare un control la agentia de turism.Pana in prezent, a fost calculata o pierdere totala de 7,4 milioane de euro, bani incasati deja de agentie din 8.300 de pachete vandute pentru anul 2018, in valoare totala de circa 11,4 milioane de euro.Burcea a anuntat masura de a infiinta un fond de sprijin dupa ce a avut sambata o intalnire cu ministrul Turismului pentru a discuta despre masurile care pot fi luate in acest caz."Sa vedem cate agentii au resurse, dupa aceasta problema foarte multi s-au decapitalizat. Vrem sa strangem bani atat de mai membri ANAT care nu au probleme financiare, cat si de la cei care doresc sa contribuie, pentru a participa la un sprijin pentru turistii ai agentiilor membre ANAT care au fost pagubiti cu peste 1.000 de euro", a afirmat Burcea.Burcea estimeaza ca intreaga operatiune va fi finalizata in termen de cateva luni, dupa ce vor fi lamurite problemele de ordin legal in acest caz. El a atras atentia ca unul din obiectivele asociatiei este pastrarea increderii clientilor in agentiile de turism, cazul Omnia Turism afectand intreaga industrie atat din punct de vedere financiar, cat si la nivel de imagine.Totodata, Burcea a lansat un apel catre toate agentiile care au avut contracte cu Omnia Turism si au suferit pierderi sa informeze asociatia. Presedintele ANAT a declarat ca asociatia a platit bilete pe ruta Phuket-Singapore pentru turistii din Thailanda ai Omnia Turism, acestia avand biletele din Singapore spre Romania platite. Burcea estimeaza ca acestia se vor intoarce acasa in jurul datei de 25 octombrie.