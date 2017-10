Iasi: Tanarul evadat de la Spitalul de Neuropsihiatrie Grajduri a fost gasit

"In urma cu putin timp, tanarul a fost observat in comuna Grajduri de un angajat al spitalului. Acesta l-a gasit la marginea drumului, l-a identificat si imobilizat, dupa care a anuntat politia", a declarat Anca Vajiac, purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie Iasi.Potrivit procurorilor, baiatul ar fi fugit din Spitalul Grajduri, acolo unde sunt internati cei care comit infractiuni grave si nu au discernamant, pentru ca ii era dor de tatal sau. El a fost gasit infometat si speriat la marginea drumului, iar acum ii pare rau ca a fugit din spital.Politistii sustin ca au fost alertati sambata dimineata ca, vineri seara, in jurul orei 18.00, Silviu Catalin Tecuta, un tanar de 24 de ani, a evadat de la Spitalul de Psihiatrie in care se afla incarcerat, el fiind sub supraveghere medicala si medicatie stricta.Pentru a-l gasi, peste 50 de politisti si un caine de urmarire au fost dislocati in zona comunei Grajduri, in Bucium si Iasi.In prezent, a fost demarata o ancheta pentru a se stabili cu exactitate cum a reusit tanarul sa fuga din unitatea de psihiatrie.La inceputul lunii octombrie 2011, Silviu Tecuta, pe atunci in varsta de 17 ani, unul dintre elevii buni de clasa a XI-a de la Liceul "Garabet Ibraileanu" din Iasi, si-a ucis mama, de 48 de ani, si bunica, pe care mai intai le-a strangulat, apoi le-a injunghiat cu un cutit trei ori in piept. Dupa ce le-a omorat pe femei, baiatul a tarat pe trepte corpul mamei sale pana in baia de la parter, a asezat-o in cada si a spalat cutitul. Dupa ce a comis dubla crima, baiatul s-a spovedit la preotul paroh. El sufera de afectiuni psihice, motiv pentru care inainte de a comite dubla crima a fost internat de patru ori la Institutul de Neuropsihiatrie Socola. In ziua in care a comis dublul asasinat, baiatul nu si-a luat medicatia prescrisa de specialisti. De atunci el se afla internat la sectia exterioara a Institutului de Neuropsihiatrie Socola, Spitalul Grajduri. De la internare si pana acum, baiatul a mai avut o tentativa de evadare.