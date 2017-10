Un barbat condamnat de cateva ori pentru viol si talharie si eliberat conditionat acum 3 saptamani a incercat sa isi violeze mama

Condamnat pana acum pentru trei violuri si tot atatea tentative de viol, unele si cu talharirea victimei, barbatul fusese eliberat conditionat pe 21 septembrie, dupa ce a ispasit doua treimi din pedeapsa de 3 ani si 520 de zile de inchisoare, primita dupa ce, in 2014, a incercat sa violeze o oradeanca.Potrivit unui comunicat transmis, vineri, de Parchetul de pe langa Judecatoria Beius, barbatul in varsta de 46 de ani a comis fapta in seara zilei de 10 octombrie: "In intervalul orar 20:00 ￯ 21:00, timp de aproximativ 30 - 40 de minute, aflandu-se in incinta locuintei, inculpatul a incercat prin constrangere sa intretina raporturi sexuale cu mama sa, a agresat-o fizic pe aceasta, cauzandu-i leziuni traumatice ce necesitau un numar de 3 - 4 zile de ingrijiri medicale, daca nu survin complicatii", se arata in informarea semnata de prim-procurorul din Beius, Cristina Birta.Ulterior, Hera Cristea a plecat de acasa si, pana in prezent, nu a fost gasit.Vineri, 20 octombrie, la solicitarea procurorilor, judecatorul de drepturi si libertati din cadrul Judecatoriei Beius a emis pe numele lui Petru Hera Cristea un mandat de arestare in lipsa, pentru 30 de zile, iar in baza mandatului, violatorul a fost dat in urmarire nationala.Potrivit sentintei prin care Hera a fost eliberat conditionat, procurorul a solicitat admiterea sesizarii comisiei pentru liberarea conditionata intrucat "condamnatul indeplineste cumulativ conditiile prevazute de lege, a executat fractia obligatorie si a dat dovezi de indreptare".