Prelevare de organe de la un pacient aflat in moarte cerebrala la Spitalul Judetean Sibiu

Echipa din Bucuresti, coordonata de dr. Vasile Lungu, va preleva ficatul pacientului, iar echipa din Cluj, coordonata de dr. Liviu Constantin, va preleva rinichii donatorului. Procedurile de prelevare au inceput in jurul orei 9,30. Dupa prelevare, echipele de medici vor pleca de urgenta catre centrele de transplant din Bucuresti si Cluj.Pacientul in varsta de 48 de ani a fost internat pe 16 octombrie cu diagnosticul de accident vascular ischemic, iar diagnosticul de moarte cerebrala a fost pus in data de 19 octombrie, la ora 22,00."Multumim familiei pentru acceptul prelevarii de organe, tinand cont de faptul ca exista foarte multi pacienti pe listele de asteptare. Organele prelevate sunt de calitate foarte buna si ne vor ajuta sa salvam vietile pacientilor primitori", a declarat dr. Liviu Constantin, medic primar urolog la Institutului Clinic de Urologie si Transplant Renal din Cluj-Napoca, citat in comunicat.