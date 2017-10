Un bolnav psihic considerat periculos a evadat de la Spitalul Socola

Tanarul care in 2011 si-a ucis mama si bunica a evadatpentru a doua oara. Politistii din Iasi il cauta, avertizand ca acesta poate deveni violent daca nu ii este administrat tratamentul.Potrivit Inspectoratului General al Politiei Romane (IGPR), Silviu-Catalin Tecuta are 24 de ani, 1,70 metri inaltime, par saten tuns scurt, ochi caprui, ten masliniu si barba, iar la momentul in care a fugit din spitalul de psihiatrie din Iasi purta pantaloni negri si o maleta neagra.Politistii ii roaga pe cei care l-au vazut pe tanar sau au informatii care pot duce la gasirea lui sa apeleze numarul unice de urgenta 112 sau sa se areseze celei mai apropiate unitati de politie.Nu este pentru prima data cand Silviu Tecuta reusespte sa fuga. Adevarul relata in ianuarie 2012 ca tanarul a reusit sa evadeze de la Spitalul Socola dupa ce doi dintre infirmieri l-au luat din pavilionul unde era internat pentru a-i ajuta la transportarea hranei catre pacienti.Pe 4 octombrie 2011, cand avea 17 ani, el si-a ucis mama si bunica, sugrumandu-le si apoi injunghiindu-le, iar expertiza psihiatrica a aratat ca nu avea discernamant in momentul comiterii faptelor.