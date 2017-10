Lista penitenciarelor de unde a fost eliberata conditionat prima transa de 529 de detinuti: Penitenciarul Giurgiu, in fruntea listei. Cei eliberati au condamnari pentru omor, talharii si furturi

Cei mai multi, adica 80 dintre cei 529 de detinuti care au fost eliberati joi, in prima zi de la intrarea in vigoare a legii privind recursul compensatoriu, erau incarcerati la Penitenciarul Giurgiu, au anuntat reprezentantii administratiei Nationale a Penitenciarelor, citati de News.ro.In perioada urmatoare ar putea fi eliberati conditionat, in baza acestei legi, alti 3.349 de detinuti, cei mai multi fiind de la Rahova - 250 si de la Penitenciarul Poarta Alba - 200.Potrivit reprezentantilor unora dintre penitenciare, multi dintre detinutii pusi in libertate ca urmare a acestei legi aveau condamnari pentru furturi si talharii, dar si pentru omor.Administratia Nationala a Penitenciarelor a transmis o situatie a persoanelor condamnate puse in libertate la termen, joi, ca urmare a scaderii zilelor executate in conditii necorespunzatoare, precum si o situatia a persoanelor condamnate care vor fi discutate in prima comisie pentru liberare conditionata.Conform ANP, de la Penitenciarul Aiud au fost eliberati 30 de detinuti, iar in perioada urmatoare ar putea fi pusi in libertate alti 45 de detinuti, de la penitenciarul Arad - 24 de detinuti, iar 66 ar urma sa fie eliberati conditionat, de la Penitenciarul Bacau au fost eliberati doi detinuti si ar urma alti 59, de la Penitenciarul Baia Mare au fost pusi in libertate cinci detinuti si ar urma 65, de la Bistrita - 7 si ar putea fi eliberati alti 108, de la Botosani - 14 eliberati si ar putea fi pusi in libertate 154, de la Braila - 4 si ar putea fi eliberati alti 40, de la penitenciarul Jilava - 37 si urmeaza alti 192 de detinuti, de la Rahova - 10 si urmeaza 250, de la Codlea - 4 si urmeaza 110, iar de la penitenciarul Poarta Alba au fost eliberati 55 de detinuti si ar urma alti 200.De la Penitenciarul Craiova - Pelendava au fost pusi in libertate joi 18 detinuti si ar urma alti 149, de la Deva a fost eliberat un detinut si ar urma 30 de la Drobeta Turnu Severin au fost eliberati cinci si ar urma 107, de la Focsani - 3 si ar urma 103 , de la Gaesti - 18/144 de la Galati - 7/47, Gherla - 8/55, Giurgiu - 80/76, Iasi - 37/247, Margineni -13 /25, Miercurea Ciuc - 7/21, Mioveni - Colibasi - 17/24, de la Oradea - 3/34, de la Ploiesti - 2/50, de la Ploiesti ¬ Targsorul Nou - 5/83, Penitenciarul Satu Mare - 3/21, Penitenciarul Slobozia - 11/35 , SNPAP Tg. Ocna - 0/10, penitenciarul Targu Jiu - 3/104, Penitenciarul Targu Mures - 5/50, Penitenciarul Timisoara - 9/ 127, Penitenciarul Tulcea - 34/133, Penitenciarul Vaslui - 11/138, Braila ¬ Tichilesti - 0/8, Centrul de Detentie Craiova - 1/51, Spitalul Penitenciar Jilava - 6/47, Spitalul penitenciar Rahova - 2/4 , Spitalul penitenciar Poarta Alba - 3/22, Spitalul Dej - 1/ 9, Spitalul penitenciar Mioveni - Colibasi - 4/11, Spitalul Targu Ocna - 2/19, Centrul Educare Buzias - 2/19, Centrul educare Targu Ocna - 4/19.Peste 10% dintre detinutii dinau fost sau urmeaza a fi eliberati. La Penitenciarul Aiud, unde 30 de detinuti au fost eliberati, iar alti 45 ar urma sa fie pusi in libertate saptamana viitoare, sunt incercerate 692 de persoane, ceea ce inseamna ca vor fi pusi in libertate, ca urmare a legii intrate in vigoare joi, peste 10% din numarul detinutilor din acest penitenciar. Printre cei eliberati se numara si persoane care se aflau in detentie pentru fapte grave, precum omor sau talharii.Dinau fost eliberati 24 de detinuti, majoritatea fiind condamnati pentru furturi si talharii. Purtatorul de cuvant al penitenciarului, Eduard Magold, a precizat pentru News.ro ca majoritatea detinutilor pusi in libertate fusesera condamnati pentru infractiuni de furt si talharie, dar toti au ajuns sa fie incarcerati la Arad dupa ce au fost transferati de la alte penitenciare din tara, unde conditiile de detentie nu sunt la fel de bune ca la Arad."La Arad nu avem camere suprapopulate si sunt respectate normativele, fiind vorba de un penitenciar nou. Detinutii eliberati de la noi au ispasit o parte din pedeapsa in alte penitenciare din tara si li s-au calculat reducerile de pedeapsa raportat la perioada in care au fost incarcerati acolo", a spus Magold.Alti 66 de potentiali beneficiari ai legii vor intra in analiza comisiei de eliberare conditionata saptamana viitoare. Penitenciarul de Maxima Siguranta Arad, situat la marginea orasului, are o capacitate de peste 1200 de locuri si este considerat unul dintre cele mai moderne din tara. La sfarsitul anului 1994 au demarat lucrarile de construire, care s-au incheiat in 2001, iar in 2002 a fost inaugurat, in timp ce cladirea veche din oras, de pe strada Eftimie Murgu, a devenit sectie exterioara.Detinutii eliberati dinerau condamnati pentru trafic de persoane, talharii si tentativa de viol. Potrivit purtatorului de cuvant al Penitenciarului Slobozia, Catalin Sarbu, joi au fost eliberati 11 detinuti. Acestia fusesera inchisi pentru infractiuni de trafic de persoane, tentativa de viol, tentativa de furt calificat, furt calificat, favorizarea faptuitorului, conducere fara permis, talharie si inselaciune. In Penitenciarul Slobozia sunt in prezent 411 detinuti, iar capacitatea de detinere este 446.Legea privind recursul compensatoriu prevede ca pentru fiecare 30 de zile executate in conditii necorespunzatoare fiecare detinut va beneficia de sase zile considerate efectuate intra in vigoare joi, urmand ca primii detinuti beneficiari ai noului act normativ, sa fie deja pusi in libertate.Conform legii, conditiile necorespunzatoare se refera la cazarea intr-un spatiu mai mic sau egal cu 4 mp/detinut, care se calculeaza, excluzand suprafata grupurilor sanitare si a spatiilor de depozitare a alimentelor, prin impartirea suprafetei totale a camerelor de detinere la numarul de persoane cazate in camerele respective, indiferent de dotarea spatiului in cauza; lipsa accesului la activitati in aer liber; lipsa accesului la lumina naturala sau aer suficient ori disponibilitatea de ventilatie; lipsa temperaturii adecvate a camerei; lipsa posibilitatii de a folosi toaleta in privat si de a se respecta normele sanitare de baza, precum si cerintele de igiena;existenta infiltratiilor, igrasiei si mucegaiului in peretii camerelor de detentie.Perioada pentru care se acorda zile considerate ca executate in compensarea cazarii in conditii necorespunzatoare se calculeaza incepand cu 24 iulie 2012.