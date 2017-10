Manifestatie de sustinere a legalizarii parteneriatelor civile, organizata sambata in Piata Universitatii de comunitatea LGBT

"Traditia noastra e iubirea si iesim in strada pentru a cere legalizarea parteneriatelor civile! MozaiQ te invita sambata, 21 octombrie, de la ora 14, in Piata Universitatii (parcul Coltea) pentru a spune raspicat ca vrem legalizarea parteneriatelor civile acum! Si noi, persoanele LGBT, platim taxe si trebuie sa fim respectati de stat si societate. Ne nastem egali si suntem liberi sa iubim, iar acest lucru trebuie sa se reflecte inclusiv in recunoasterea din partea statului. Protestam in Piata Universitatii, locul unde ne-am castigat libertatea cu sange. Drepturile noastre nu se negociaza si nu sunt obiect al vreunor trocuri politice!", scrie organizatia Mozaiq, cea care a organizat evenimentul.Potrivit organizatorilor, vor fi oficiate, simbolic, parteneriate civile pentru cuplurile interesate, urmand ca acestea sa primeasca un certificat. La final, toti deputatii vor primi o instiintare cu privire la numarul de parteneriate civile oficiate.Asociatia Mozaiq sustine ca, desi au trecut 16 ani de la dezincriminarea homosexualitatii in Romania, cuplurile gay nu sunt recunoscute de stat, aproximativ 400.000 de cupluri traind in tara fara protectie. "Cum ar fi daca partenerul sau partenera ta s-ar imbolnavi si nu ai avea dreptul sa iei decizii medicale in numele lui/ei? Gandeste-te cum te-ai simti daca la moartea partenerului tau, parintii acestuia nu ti-ar permite sa participi la inmormantare? Cum ar fi sa fii data afara din propria casa in caz de deces al partenerei tale?", se intreaba reprezentantii asociatiei.Mozaiq mai sustine ca Romania nu respecta obligatiile impuse de CEDO, in conditiile in care Curtea Europeana a Drepturilor Omului spune ca statele europene trebuie sa protejeze legal toate cuplurile: "Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) spune statelor europene ca trebuie sa protejeze legal toate cuplurile, intr-o forma sau alta. Romania nu respecta astazi aceasta obligatie. Un proiect legislativ care ar reglementa situatia parteneriatelor civile se afla in Camera Deputatilor din Parlament. Cerem clasei politice sa actioneze imediat si sa isi asume hotarat legalizarea cuplurilor necasatorite. Un astfel de semnal ar transmite societatii ca si persoanele LGBT sunt cetateni care merita respect."