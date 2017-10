SRI a transmis comisiei de ancheta comunicari oficiale despre alegerile prezidentiale din 2009, despre arhiva SIPA si declaratiile fostului ofiter Dragomir

Directorul SRI, Eduard Hellvig, a dispus transmiterea, in aceasta saptamana, a trei comunicari catre Comisia pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activitatii SRI cu privire la ultimele elemente aparute in spatiul public si care vizau activitatea Serviciului, se arata intr-un comunicat al institutiei.Prima comunicare se refera la solicitarea altui for parlamentar, Comisia speciala de ancheta a Senatului si Camerei Deputatilor pentru verificarea aspectelor ce tin de organizarea alegerilor din 2009 si rezultatul scrutinului prezidential: "In aceasta comunicare, SRI a motivat caracterul clasificat al documentelor trimise anterior si a adus completari cu elemente neclasificate care pot fi transmise de catre Comisia de control a SRI catre Comisia speciala", a precizat SRI.A doua comunicare se refera la afirmatiile din spatiul public privind gestionarea arhivei SIPA, iar SRI a trimis Comisiei o informare completa privind acest subiect.Ultima comunicare se refera la expunerile publice cu legatura la declaratiile Daniel Dragomir: "In acest caz, SRI a solicitat Comisiei de control transmiterea oricaror elemente concrete detinute, in vederea derularii investigatiilor si cercetarilor aprofundate in cadrul unei comisii interne de verificare care a fost dispusa anterior de directorul SRI, domnul Eduard Hellvig", se mai arata in comunicat."SRI ramane ferm in ceea ce priveste transparentizarea institutionala si respectarea procedurilor de evaluare si control intern", se mai precizeaza in comunicat.