Directia Permise va trimite cetatenilor prin posta permisele de conducere emise de serviciile din Bucuresti si Ilfov, incepand cu 1 noiembrie

"Solicitantii vor primi inscrisuri doveditoare inlocuitoare cu drept de circulatie, permisele de conducere urmand a fi trimise la adresa mentionata in termen de doua zile lucratoare. Masura se va aplica si in cazul candidatilor declarati < > la proba practica a examenului pentru obtinerea permisului de conducere, fara a mai fi necesar ca acestia sa se deplaseze la sediul Serviciilor Publice Comunitare Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor", a precizat MAI, potrivit News.ro.Cei care nu doresc sa primeasca permisul prin posta il pot ridica personal de la sediul din Pipera al Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor. Acest lucru este valabil si in cazul in care livrarea prin serviciul de curierat al Postei Romane nu poate fi realizata.