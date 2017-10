Meteorolog: Vremea se raceste incepand de sambata, dinspre regiunile vestice. Racirea continua pana la sfarsitul lunii octombrie

"Precipitatiile vor fi mai consistente si vor cuprinde cea mai mare parte a tarii in noaptea de luni spre marti si in cursul zilei de marti. Vor fi posibile cantitati de peste 40-50 de litri/mp, indeosebi in zona Carpatilor Meridionali, Moldova, Oltenia, Banat si in acest sens vom emite avertizari meteo maine la pranz sau cel mai probabil duminica dimineata, pentru ca intensitatea mai mare a fenomenelor va fi incepand de duminica noaptea", a spus Florinela Georgescu la o videoconferinta cu prefectii organizata de Ministerul de Interne.Perioada de racire va continua pana spre sfarsitul lunii, cand temperaturile vor fi si cu 10-15 grade mai coborate, fata de cele din aceste zile. In aceste conditii, in zona montana cea mai inalta vor fi posibile si precipitatii mixte. Mai exista semnalul unui episod cu precipitatii mai importante la sfarsitul lunii octombrie si primele zile ale lunii noiembrie, a spus directorul general adjunct al ANM.Florinela Georgescu a precizat ca semnalul general pentru luna noiembrie este acela ca temperaturile medii vor putea fi mai ridicate fata de normal pe partea de sud, sud-vest si local in vestul teritoriului, apropiate de norma climatologica in rest, iar in rest precipitatiile sa fie in general excedentare, exceptand zone mai reduse din partea de sud si de vest a teritoriului."In zona montana putem avea si cantitati totale acumulate in luna noiembrie intre 70 si 100 de litri/mp. Este luna in care pot aparea primele manifestari de viscol in zona mai inalta. Insa sezonul specific viscolelor incepe in luna decembrie. Astfel, estimarea pentru luna decembrie, din punct de vedere al precipitatiilor, arata un posibil excedent in partea de centru, sud, sud-est a tarii, temperaturi normale in general. Aceste semnale combinate ar putea indica o probabilitate de aparitie a viscolelor, episoade cu ger, temperaturi negative care sa favorizeze aparitia ninsorilor si in zonele mai joase", a explicat Florinela Georgescu.Potrivit directorului general adjunct al ANM, in luna decembrie, in mod normal, apar episoade cu ger pe zone mai extinse, cu temperaturi sub minus 20 de grade, iar pentru luna ianuarie 'semnalul dat de centrul european si de alte centre climatologice din lume este ca temperaturile ar putea fi sub media climatologica pe partea de nord si de centru a teritoriului, apropiate de norma in rest, iar precipitatiile sa fie mai multe in partea de centru si de vest a tarii': "Acest semnal poate fi ingrijorator, stiut faptul ca luna ianuarie este statistic cea mai rece luna din calendar, in care in noptile cele mai reci putem avea temperaturi sub minus 30 de grade si acest semnal al unor temperaturi mai scazute decat norma este un semnal al unor episoade de ger."Florinela Georgescu a mai precizat ca centrele climatologice din lume vorbesc despre posibilitatea ca fenomenele cele mai severe sa fie in a doua parte a iernii: "Deci trebuie sa fim foarte atenti ce urmeaza dincolo de jumatatea lunii ianuarie si mai ales in luna februarie, stiut fiind ca in ultimii ani episoadele cu ger mai sever au fost in aceasta perioada a iernii", a incheiat Florinela Georgescu.