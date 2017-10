Monica Macovei: Domnule Toader, v-ati intrebat o secunda ce vor face acesti aproape 4.000 de oameni eliberati conditionat? Au unde sa se duca? Au ce sa munceasca? Asteptati-va sa fiti surprins ca va creste criminalitatea

Tudorel Toader: Nu credeam ca impactul era atat de mare

"Asteptati-va sa fiti surprins in continuare ca va creste criminalitatea si vor fi mai multe infractiuni de furt si violenta, pentru ca unii dintre cei iesiti n-au niciun ban in buzunar", adauga Monica Macovei.Ministrul Toader ne spune ca astazi au fost eliberati conditionat 529 de detinuti, iar alti 3.349 vor iesi din inchisoare zilele urmatoare. Totul este posibil pentru ca Toader a sustinut legea cu eliberarea conditionata. Toader zice ca nu se astepta ca impactul sa fie 'atat de mare'.Domnule Toader, asta inseamna ca ati acceptat sa fie adoptata o lege fara sa faceti cel mai mic studiu de impact. V-ati intrebat o secunda ce vor face acesti aproape 4.000 de oameni eliberati conditionat? Au unde sa se duca? Au ce sa munceasca? Asteptati-va sa fiti surprins in continuare ca va creste criminalitatea si vor fi mai multe infractiuni de furt si violenta, pentru ca unii dintre cei iesiti n-au niciun ban in buzunar.Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat vineri ca, in urma intrarii in vigoare a Legii recursului compensatoriu, pana joi la miezul noptii, au iesit din penitenciar 529 de detinuti, potrivit Agerpres.'In cursul zilei de ieri, (...) in baza acestei legi, adaugarea acelor sase zile (...) considerate ca fiind executate, au iesit din penitenciar 529 de detinuti. Este mult si pentru orice asteptare a mea. Nu credeam ca impactul era atat de mare, dar, sigur, este efectul legii', a declarat Toader, la conferinta 'Protectia drepturilor detinutilor si conditiile de detentie din Romania'.El a precizat ca informatia i-a fost transmisa de directorul ANP, Marian Dobrica.Tudorel Toader a adaugat ca, tot in cursul zilei de joi, 3.349 de detinuti au dobandit vocatie pentru liberare conditionata.'Tot prin adaugarea celor sase zile, in cursul zilei de ieri, au dobandit vocatie la liberarea conditionata 3.349 de detinuti. Deci, li s-a implinit fractia prin ce au executat efectiv si prin ce se considera efectiv executat de lege prin adaugarea celor sase zile la fiecare 30 de zile executate. Nici la acesti 3.349 nu intra cei care oricum ar fi dobandit vocatie la liberarea conditionata, ceea ce inseamna ca, pe termen foarte scurt, probabil, comisiile vor fi destul de solicitate, pentru ca nu-mi inchipui ca vreun detinut sa dobandeasca aceasta vocatie si sa nu-si exercite acest drept, sa nu incerce aceasta asteptare, speranta legitima pe care o are', a declarat ministrul Justitiei.