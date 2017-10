Turisti nevoiti sa sune la 112, dupa ce au fost uitati si inchisi din greseala in Turnul Sfatului din Sibiu

Operatorul de la 112 a luat legatura cu reprezentantii Casei de Cultura a Municipiului, care administreaza acest obiectiv turistic, iar o persoana a fost trimisa, cu cheia, sa le dea drumul turistilor.Purtatorul de cuvant al ISU Sibiu, Ramona Nistor, a declarat ca este pentru prima data cand se inregistreaza un asemenea incident, iar autoritatile sunt chemate sa ofere ajutor.Niciunul din cei trei turisti nu au avut nevoie de ingrijiri medicale.Turnul Sfatului se afla in centrul istoric al Sibiului. Accesul in interior se face printr-o usa de mici dimensiuni, de unde, prin intermediul unei scari spiralate, se ajunge la etajele superioare. Sunt 141 de trepte de urcat pana la ultimul etaj. La penultimul etaj se poate observa mecanismul ceasului, iar ultimul etaj prezinta un punct de observatie peste Orasul Vechi. Un angajat vinde bilete si pazeste Turnul Sfatului, in timpul programului cu publicul.