Curtea Constitutionala: Nu exista diferenta relevanta intre partenerii casatoriti legal si cei implicati intr-o uniune consensuala

'Curtea observa ca persoana care are cu suspectul/inculpatul o relatie asemanatoare acelora dintre soti - fara a fi oficializata - nu beneficiaza de dreptul de a refuza sa fie martor, cu toate ca, potrivit doctrinei, din punct de vedere moral, afectiv si al dreptului la intemeierea familiei, nu exista nicio diferenta relevanta intre partenerii de viata casatoriti legal si cei implicati intr-o uniune consensuala, iar audierea acestora din urma in cauza partenerului lor creeaza aceleasi posibile probleme in cuplu ori aceleasi indoieli justificate asupra sinceritatii declaratiei, ca si in cazul declaratiei sotului legitim', se precizeaza in motivare.CCR mai arata ca, desi Constitutia nu defineste notiunea de 'viata familiala'', Curtea Europeana a Drepturilor Omului a retinut, in jurisprudenta sa, ca notiunea de 'viata de familie' nu este restransa doar la familiile bazate pe casatorie, putand include alte relatii 'de facto'.'Cu alte cuvinte, exista 'viata de familie' si in cazul unei relatii de fapt echivalente casatoriei, asa incat Curtea Constitutionala constata ca ratiunea reglementarii dreptului de refuz al audierii subzista si in cazul persoanelor care au (...) ori au avut relatii asemanatoare acelora dintre soti cu suspectul sau inculpatul, de vreme ce scopul substantial al instituirii acestui drept il reprezinta protectia 'vietii de familie', avand o importanta majora in societate, indiferent de existenta unei inregistrari formale. Asa incat, cata vreme principiul egalitatii in fata legii presupune instituirea unui tratament egal pentru situatii care, in functie de scopul urmarit, nu sunt diferite, atunci Curtea constata ca nu exista niciun motiv obiectiv si rezonabil pentru care persoanele care au (...) sau au avut relatii asemanatoare acelora dintre soti cu suspectul sau inculpatul sa fie excluse de la exercitiul dreptului de a refuza sa dea declaratii in calitate de martori in procesul penal', se mai mentioneaza in motivare.Conform aceleiasi surse, deosebirea de tratament juridic intre persoanele aflate in cele doua situatii este discriminatorie, nefiind justificata in mod obiectiv si rezonabil, 'de vreme ce norma procesual penala criticata nu pastreaza un raport rezonabil de proportionalitate intre mijloacele folosite si scopul avut in vedere'.CCR a luat in dezbatere, pe 19 septembrie, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art.117 alin.(1) lit.a) si b) din Codul de procedura penala, cu urmatorul continut: 'Au dreptul de a refuza sa fie audiate in calitate de martor urmatoarele persoane: a) sotul, ascendentii si descendentii in linie directa, precum si fratii si surorile suspectului sau inculpatului; b) persoanele care au avut calitatea de sot al suspectului sau al inculpatului'.In urma deliberarilor, CCR a admis exceptia de neconstitutionalitate cu majoritate de voturi.'In motivarea deciziei sale, Curtea a constatat ca, desi legislatia procesual penala romana se numara printre cele care au creat un privilegiu de refuz al audierii pentru anumite categorii de persoane, legiuitorul roman nu a reglementat acest drept intr-o maniera clara, accesibila si previzibila, intrucat categoriile de beneficiari nu sunt clar delimitate, fiind incalcate dispozitiile art.1 alin.(5) din Constitutie', se precizeaza intr-un comunicat al CCR.Conform aceleiasi surse, CCR a constatat ca solutia legislativa care exclude de la dreptul de a refuza sa fie audiate in calitate de martor persoanele care au stabilit relatii asemanatoare acelora dintre soti, in cazul in care convietuiesc ori nu mai convietuiesc cu suspectul sau inculpatul (concubinii/fostii concubini ai suspectului sau inculpatului), este neconstitutionala, deoarece aduce atingere dispozitiilor art.16 alin.(1) privind egalitatea cetatenilor in fata legii, raportat la art.26 alin.(1) referitor la viata familiala din Constitutie.'Curtea a retinut ca temeiul pentru reglementarea dreptului de refuz al audierii se afla in sfera de protectie a relatiilor de familie, iar notiunea de 'viata de familie' nu este restransa doar la familiile bazate pe casatorie si poate include alte relatii de facto. Asa incat, cata vreme principiul egalitatii in fata legii presupune instituirea unui tratament egal pentru situatii care, in functie de scopul urmarit, nu sunt diferite, Curtea a constatat ca nu exista niciun motiv obiectiv si rezonabil pentru care concubinii/fostii concubini ai suspectului sau inculpatului sa fie exclusi de la dreptul de a refuza sa dea declaratii in calitate de martori in procesul penal', se mai arata in comunicat.