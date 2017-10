Uniunea Editorilor cere Ministerului Educatiei sa demareze de urgenta licitatia pentru manualele de clasa a VI-a pentru anul scolar 2018-2019: Cat mai sunt dispusi parintii sa tolereze aceasta joaca a autoritatilor cu soarta copiilor?

Editorii despre proiectul de lege a manualului: Un draft a carui nota de fundamentare nu are nicio legatura cu structura unei propuneri legale reale

Uniunea Editorilor din Romania atrage atentia Ministerului Educatiei ca este necesar sa demareze de urgenta procesul de licitatie pentru manualele de clasa a VI-a, pentru anul scolar 2018-2019. "Daca s-ar demara azi procedurile, ar fi necesare 9 luni pentru a finaliza licitatia si s-ar evita, in acest fel, situatia de anul acesta, cand elevii de clasa a V-a primesc manualele dupa aproape doua luni de la inceperea anului scolar", arata reprezentantii Uniunii Editorilor."In timp ce Ministerul Educatiei este ocupat cu infiintarea Editurii Unice si realizarea Manualului Unic, soarta elevilor care vor trece in 2018 in clasa a VI-a, aceiasi care anul acesta au inceput studiile utilizand un compendiu in loc de manuale, depinde integral de bunavointa domniei sale", arata Uniunea Editorilor din Romania, intr-un comunicat."Nicio intarziere nu mai poate fi pusa pe seama editurilor sau a pietei manualelor alternative, ci este exclusiv vina autoritatilor. Ne intrebam cat mai sunt dispusi parintii sa tolereze aceasta joaca a autoritatilor cu soarta copiilor lor? Cat mai sunt dispuse cadrele didactice sa inchida ochii la acest joc cu aruncatul pisicii peste gard pe care il practica autoritatile de ani de zile?", a declarat directorul executiv al Uniunii Editorilor din Romania, Polixeniu Anghel.In ceea ce priveste proiectul de Lege a manualului pus in dezbatere publica de catre Ministerul Educatiei, editorii considera ca este vorba despre "un draft a carui nota de fundamentare nu are nicio legatura cu structura unei propuneri legale reale."Ei considera ca Ministerul Educatiei "desi ia decizii care afecteaza mediul economic (editurile, tipografiile, distributia de carte scolara) si concurential pe o piata libera, evita discutiile cu cei direct implicati si pe care ii acuza de toate disfunctionalitatile sistemului - editorii de carte scolara".Uniunea Editorilor anunta ca a adresat memorii Ministerului si Guvernului pentru a fi invitata la dezbaterile publice pe marginea proiectului de lege, dar nici editorii, nici tipografii, nici cadrele didactice implicate pana acum in conceperea de manuale nu au fost convocate la aceste dezbateri.Editorii considera ca "o asemenea decizie ar fi o pata de rusine pe obrazul Romaniei, in conditiile in care in nicio tara din Europa nu mai exista un astfel de caz, in care statul sa controleze in integralitate conceperea, editarea si tiparirea de manuale unice."In opinia UER, solutia "salvatoare" oferita de Ministerul Educatiei incalca legislatia in vigoare, fiind evidente incompatibilitatile intre mecanismele propuse prin intermediul ordonantei si normele care protejeaza transparenta procedurilor de achizitie publica, drepturile de autor si mentinerea principiilor concurentiale.Editorii atrag atentia si ca "economia de piata este caracterizata de o competitie a actorilor implicati, care se desfasoara in anumite limite, statul neputand interveni, decat in cazurile de monopol de stat - expres reglementate de dispozitiile Legii 31/1996 privind regimul monopolului de stat (care se refera la domenii precum armament, stupefiante, pariuri si pronosticuri sportive si altele asemenea si nicidecum la invatamant). Nu trebuie, de asemenea, omis ca manualele ca intreg apartin editurilor si autorilor, orice alta entitate interesata in reproducerea acestor creatii intelectuale trebuind sa achite o redeventa, ministerul neputand ordona multiplicarea respectivelor creatii prin simpla manifestare a puterii sale publice."Uniunea Editorilor aminteste ca, pe data de 15 septembrie, Ministerul Educatiei a pus in transparenta decizionala un proiect de Hotarare de Guvern prin care Regia Autonoma Editura Didactica si Pedagogica (EDP) ar deveni societate pe actiuni cu un unic proprietar, statul, avand dreptul de a publica in mod exclusiv manualele scolare.Profesorii universitari si preuniversitari, cercetatori si oameni de cultura au reactionat public, semnand apelul Dreptul la educatie. La acesta au aderat peste 230 de persoane, iar 4.600 de persoane au semnat petitia online. Semnatarii au atras atentia asupra riscului de monopolizare a pietei de carte scolara, in contextul discutiilor privind reorganizarea EDP si transformarea acesteia in singura editura cu drept de publicare a manualelor scolare.Printre autorii si semnatarii Apelului "Dreptul la Educatie" se numara personalitati importante precum academicianul Nicolae Manolescu, profesorii universitari Rodica Zafiu, Liviu Papadima, Mircea Vasilescu, Ioana Parvulescu, Mircea Cartarescu, catedre intregi ale universitatilor din Bucuresti, Iasi, Cluj-Napoca, scriitori, artisti, profesori ai colegiilor, liceelor si scolilor din Bucuresti, Cluj-Napoca, Brasov, Iasi, Timisoara, Galati, Ploiesti, Breaza.Dupa numai 5 zile de consultari publice, MEN a inlocuit pe site-ul propriu propunerea HG cu un proiect de Ordonanta de Urgenta, in ciuda semnalelor de opozitie primite de la mediul academic, cadrele didactice, mediul de afaceri. In plus, in data de 28 septembrie, pe site-ul edu.ro, a fost pus in dezbatere publica un proiect de Lege a manualului scolar. In aceeasi zi, ministrul Educatiei isi exprima public, fara echivoc, intentia de a merge mai departe cu HG privind reorganizarea EDP si transformarea in unica editura cu drept de publicare a manualelor scolare.Pe data de 10 octombrie, Guvernul Romaniei a adoptat OUG privind organizarea SC Editura Didactica si Pedagogica, facand primul pas spre etatizarea pietei de carte scolara. In perioada urmatoare, MEN a anuntat ca va organiza o serie de dezbateri in tara pe marginea Legii manualului scolar, iar proiectul de lege va fi inaintat Parlamentului spre dezbatere si aprobare in circa o luna.