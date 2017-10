Cand politica ajunge in manuale: mai mult patriotism si mai multa religie in scolile din Ungaria, Polonia si Turcia

Copii și adolescenți în marșuri militare, exerciții cu arma în cadrul educației școlare: pentru mulți est-europeni, aceste imagini amintesc de perioada sumbră a dictaturilor comuniste, dar ele ar putea să devină realitate în viitorul apropiat într-o țară a Uniunii Europene. Premierul Ungariei, Viktor Orban, a cerut Ministerului Apărării și Ministerului pentru Resurse Umane să elaboreze până la sfârșitul anului un "program patriotic" de educație a apărării țării, care să fie preluat apoi în programa națională a școlilor din Ungaria."Planurile de introducere a educației militare nu m-au surprins. Guvernul a preluat complet școlile noastre la nivel politic și administrativ, ele seamănă deja cu niște cazărmi militare", a declarat cercetătorul și consultantul pe probleme de educație Peter Rado din Ungaria, în dialog cu DW. "E îngrijorător că guvernul naționalist-conservator de la Budapesta a schimbat întregul sistem școlar și a eliminat piața liberă a manualelor."În general, nu numărul manualelor e decisiv, ci conținutul acestora: schimbările unor manuale și programe ridică probleme "atunci când, în țara respectivă, învățământul școlar are obiectivul clar de a prezenta o singură perspectivă asupra lumii ca adevăr absolut", consideră cercetătoarea Christiane Brandau de la Institutul Internațional pentru Studiul Manualelor Școalare Georg Eckert din orașul german Braunschweig.Din perspectiva lui Peter Rado, această linie roșie a fost depășită în Ungaria, el vorbește despre o îndoctrinare naționalistă și religioasă care nu se rezumă doar la manuale. "De pildă, guvernul a introdus educația religioasă care e practic obligatorie. Există opțiunea de a urma cursuri de etică în loc de religie, dar conținutul e aproape identic."Educației religioase îi revine un rol central în Turcia. Încă din anii '80, elevii învață și teoria creaționistă din manuale. Acum, evoluționismul lui Darwin urmează să apară doar într-o variantă foarte redusă în școlile de stat din Turcia. O mare parte a acestei teorii e "prea complicată" și "prea controversată" pentru școală, a precizat Ministerul Educației de la Ankara într-un comunicat oficial. În locul evoluționismului urmează să fie introdusă o nouă materie, "Ființe și mediu".Hatice Karahan, o consultantă a președintelui Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a declarat pentru DW că scoaterea teoriei evoluționiste din orar nu contrazice modernitatea școlilor turce: "Țările au programe școale diferite, iar la noi multe școli se concentrează asupra materiilor tehnice", a explicat Karahan. Academicieni și politicieni din opoziție critică aceste planuri: "Să scoți o teorie dovedită din programă e o desconsiderare a științei. Guvernarea AKP o înlocuiește cu un program care conține principii ale șariei", a declarat Baris Yarkadas, un deputat din cel mai mare partid de opoziție al Turciei, CHP. Criticii schimbărilor din programa școlilor se tem că partidul conservator-islamic AKP al lui Erdogan le folosește pentru a dizolva principiile seculare ale Turciei. Ei mai amintesc că, potrivit noilor programe școlare, elevii vor învăța mai puțin despre fondatorul Republicii Turce, Mustafa Kemal Atatürk, un reprezentant important al laicismului.Interpretarea rolului unor personalități istorice depinde și în Rusia de criteriile prezentului: o carte didactică a istoricului Andrei Suslov despre represiunile regimului stalinist a fost calificată drept "dăunătoare pentru sănătatea copiilor", autorul luptă în instanță pentru scoaterea ei de pe lista neagră. În școlile rusești, dictatura lui Stalin e prezentată, în general, ca o necesitate pentru acea perioadă istorică, domină imaginea eroului - cu care nu se potrivesc mărturiile unor prizonieri politici din gulaguri.Pe lângă eroii naționali din trecut, într-un manual de istorie din Ungaria apar și cei contemporani: premierul Viktor Orban e citat în repetate rânduri, elevii învață dintr-un discurs al său despre criza refugiaților, în care politicianul explică de ce Ungaria nu ar trebui să primească migranți.Dintr-un manual polonez de educație civică, elevii din clasa a 7-a învață că refugiații și migranții pot avea "efecte pozitive sau negative". "Imigranții din Ucraina sunt un sprijin pentru piața muncii din Polonia, unde lipsesc forțe de muncă, în timp ce persoanele de altă religie, provenind din alte culturi, vor cauza conflicte în societatea poloneză", citează Jacek Staniszewski din manual. "Nu știu dacă să plâng sau să râd de așa ceva", a mărturisit profesorul din Varșovia, membru al organizației europene a profesorilor de istorie Euroclio. Staniszewski a criticat întoarcerea la sistemul școlii primare de opt ani în Polonia, o reformă a guvernul național-conservator PiS: "Structura asta e ca pe vremea comuniștilor."În Polonia, materiile umaniste, printre care istoria, câștigă teren în programele școlare. "Dar mai ales la istorie, totul se învârte în jurul principiului Noi împotriva celorlalți", a spus Staniszewski. "Guvernul vrea un fel de narațiune care definește identitatea noastră prin contrastul cu alte națiuni, în special germanii și rușii."Accentul se pune mult mai mult pe istoria națională: începând cu acest an școlar, programa de istorie nu mai începe cu antichitatea, ca înainte, ci cu secolul al 10-lea, când Miezko I. a fondat și a creștinat Polonia. "După aceea, elevii se ocupă un an întreg de o lungă galerie a eroilor naționali ai Poloniei", a explicat Jacek Staniszewski.Profesorul de istorie a spus că nu își va schimba modul de predare, în ciuda schimbărilor din programă. "Elevii mei merită mai mult decât o singură perspectivă." Altfel decât în Ungaria, profesorii polonezi pot să aleagă între multe cărți diferite, fără a fi obligați să folosească un anumit manual. Staniszewski nu și-a pierdut optimismul: "E naiv din partea guvernului să încerce să-i îndoctrineze pe oameni. Nici măcar comuniștii nu au reușit așa ceva în 50 de ani."