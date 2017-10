Un nou deces din cauza rujeolei, in Brasov / Femeia avea 39 de ani si era asistenta medicala la Spitalul de Pediatrie / De la debutul epidemiei s-au inregistrat 35 de decese

Persoana decedata este din Brasov.UPDATE Femeia avea 39 de ani si era asistenta medicala la Spitalul de Pediatrie din oras.In luna septembrie s-a imbolnavit de rujeola. Desi se intampla mai rar la adulti decat in cazul copiilor, pacienta a facut cea mai grava complicatie a virusului, respectiv meningo-encefalita rujeolica. Pacienta a stat cateva zile in coma, dar a decedat din cauza complicatiilor.Potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile, pana vineri s-au inregistrat 9.670 de cazuri de rujeola.De asemenea, numarul deceselor a ajuns la 35. Persoana decedata in ultima saptamana din cauza rujeolei este din Brasov.Cele mai multe cazuri de deces - noua - s-au inregistrat, de la debutul epidemiei, in judetul Timis, sase decese au fost in Arad, sapte in Dolj, trei in Caras-Severin si cate un caz in Brasov, Bihor, Cluj, Calarasi, Neamt, Satu Mare, Vaslui, Galati, Mures si Bucuresti.Boala s-a extins in 41 de judete, singurul fara niciun caz fiind judetul Tulcea.Rujeola (pojarul) este o boala infectioasa care adesea duce la complicatii. Din patru persoane care fac rujeola, una are nevoie de spitalizare, iar pentru 1 din 1.000 de bolnavi de rujeola boala este mortala. Vaccinul impotriva rujeolei (pojarului) protejeaza copiii impotriva acestei boli. In Romania, 9 din 10 parinti isi vaccineaza copiii.