Curtea Constitutionala: Incetarea detasarii inainte de termen - doar la cererea magistratului sau a institutiei unde este detasat

Exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 58 alin. (1) din Legea 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor a fost ridicata de Oana Schmidt-Haineala intr-un dosar aflat pe rolul Inaltei Curti de Casatie si Justitie - Sectia de contencios administrativ si fiscal.'Curtea retine ca detasarea magistratilor consta in schimbarea temporara a locului de munca si reprezinta, astfel, o modificare a raportului de munca al acestora, trebuind a fi facuta cu acordul judecatorului sau procurorului. In mod simetric, incetarea detasarii inainte de expirarea duratei pentru care a fost dispusa trebuie sa aiba loc la cererea judecatorului sau procurorului ori la cererea institutiei la care este detasat', se arata in motivare.Conform aceleiasi surse, CCR a constatat ca elementele esentiale referitoare la raporturile de munca ale magistratilor trebuie reglementate prin lege, nu printr-un act cu forta inferioara acesteia, deci atat conditiile detasarii, cat si conditiile incetarii acesteia trebuie prevazute expres in statutul judecatorilor si procurorilor.'Referitor la critica autoarei exceptiei de neconstitutionalitate privind lipsa de previzibilitate a textului de lege criticat, Curtea retine ca, potrivit jurisprudentei sale, (...) una dintre cerintele principiului respectarii legilor vizeaza calitatea actelor normative. (...) Curtea retine ca textul de lege criticat - care reglementeaza conditiile detasarii magistratilor, printre care acordul scris al judecatorului sau procurorului - nu prevede, in mod simetric, si conditiile incetarii detasarii anterior duratei pentru care s-a dispus. (...) Asadar, lipsa unui text expres (...) care sa prevada conditiile incetarii detasarii anterior duratei pentru care s-a dispus conduce la imprevizibilitatea textului de lege criticat si, astfel, la incalcarea art.1 alin. (5) din Constitutie, deoarece, de la caz la caz, in mod arbitrar, se poate decide cu privire la cariera magistratului si anume la incetarea detasarii judecatorului sau procurorului anterior duratei pentru care s-a dispus, in unele cazuri pe baza cererii judecatorului sau procurorului, iar in alte cazuri fara a exista o astfel de cerere', se mai mentioneaza in motivare.CCR a decis, pe 21 septembrie, ca textul de lege care reglementeaza detasarea judecatorilor si procurorilor este neconstitutional, intrucat nu precizeaza si conditiile incetarii acesteia.