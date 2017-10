Doar 2 din 10 români ar accepta să aibă în familie sau printre prieteni persoane de altă etnie - sondaj la comanda Institutului "Elie Wiesel"

Un sondaj Kantar-TNS la comanda Institutului National pentru Studierea Holocaustului din Romania "Elie Wiesel" arata ca doar 2 din 10 romani ar accepta sa aiba in familie sau printre prieteni persoane de alta etnie, existand un tren descendent in ceea ce priveste opinia pozitiva despre minoritati, se arata intr-un comunicat de presa.Astfel, maghiarii reprezinta o resursa valoroasa pentru tara noastra pentru 5% dintre respondenti fata de 10% in 2015, iar germanii sunt apreciati de catre 9% dintre intervievati, fata de 21% in 2015.Romii sunt in continuare o problema sau o amenintare pentru tara noastra. in opinia a 54% dintre intervievati (fata de 61% in 2015).Se observa o crestere a celor care apreciaza ca romii au mai multe drepturi in raport cu populatia majoritara - 25% fata de 17% in 2015. Acelasi trend al opiniei este prezent si in cazul evreilor 10% fata de 6% in 2015.Nivelul distantei sociale (gradul de acceptare al celuilalt) arata o scadere a tolerantei fata de arabi - 51% fata de 46% in 2015 si maghiari - 29% fata de 26% in 2015. In cazul romilor se observa o crestere a tolerantei: 39% dintre respondenti considera ca acestia nu ar trebui sa vina in Romania sau doarsa viziteze Romania, fata de 41% in 2015.In cazul evreilor procentul ramane acelasi ca in 2015, 22%. De asemenea, se observa ca in Bucuresti gradul de acceptare fata de evrei si maghiari este cel mai scazut, raportat la media nationala.A crescut procentul celor care considera ca Holocaustul a avut loc si in Romania - 33%, fata de 28% in 2015, dintre cei chestionati. Dintre acestia 55% (69% in 2015) indica Germania drept principal responsabil pentru Holocaust. Numai 22% (in crestere fata de 19% in 2015) au identificat in mod corect faptul ca guvernul Antonescu a fost principalul responsabil.Desi televiziunea ramane principala sursa de informare despre Holocaust, ponderea acesteia s-a diminuat: 42% fata de 58% in 2015. Scoala este in continuare o sursa minimala de informare pe acest subiect - 12% fata de 14% in 2015, in timp ce internetul este indicat drept sursa de informare in crestere - 34% fata de 23% in 2015.Peste un sfert din respondenti (26%), in crestere fata de anul 2015 (22%), considera ca in Romania exista partide si formatiuni politice care au mesaje antisemite.Cercetarea s-a facut pe un esantion de 1.014 respondenti, reprezentativ pe medii de rezidenta, educatie, gen pentru populatia de 18 ani si peste din Romania, avand o marja de eroare de ᅡ 3%.