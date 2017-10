Ministrul Justitiei anunta despagubiri intre 5 si 8 euro pe zi pentru detinutii eliberati care au executat pedeapsa in conditii necorespunzatoare

'S-au adunat la CEDO procese de ordinul miilor. Curtea Europeana le-a suspendat, a pronuntat decizia opririi si noi trebuie sa le dam despagubiri si lor. Daca mai sunt inca in penitenciar, unii primesc aceste sase zile la 30 de zile. Poate ca altii au executat integral pedeapsa, au plecat acasa, dar au proces pe rol si spuneam ca lor n-ai cum sa le mai dai sase zile ca sunt acasa, liberi. Si atunci le dai despagubiri in echivalent banesc', a precizat Tudorel Toader, intrebat de jurnalisti daca ministerul isi permite sa plateasca despagubiri detinutilor eliberati pana la intrarea in vigoare a Legii recursului compensatoriu.El a dat exemplul Ungariei si Italiei, care au stabilit despagubiri de 5, respectiv, 8 euro pe zi pentru detentie necorespunzatoare, precizand ca 'probabil tot in zona aceasta vom fi si noi'.'Cuantumul nu il stabilesc eu. Eu pot sa va dau doua repere - (...) Ungaria a stabilit 5 euro pe zi de detentie necorespunzatoare, Italia a stabilit 8 euro pe zi de detentie necorespunzatoare si Curtea Europeana a considerat ca sunt despagubiri echitabile si unele, si altele. Probabil tot in zona aceasta vom fi si noi, evident in zona pe care o va decide Guvernul ca proiect de lege, Parlamentul ca decident. Exista o decizie a CE care spune ca statul nu se poate prevala de lipsa fondurilor pentru a justifica neplata obligatiilor stabilite printr-o hotarare judecatoreasca. Prin urmare, statul trebuie sa-si indeplineasca aceasta obligatie. Daca suma totala va fi prea mare, statul are posibilitatea sa esaloneze plata despagubirilor', a spus Toader.