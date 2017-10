28 de migranti din Afganistan, Iran si Irak, printre care 11 copii, opriti la frontiera cu Ungaria

Potrivit unui comunicat al Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera Timisoara, politistii de frontiera de la Sannicolau Mare au depistat, in apropierea Punctului de Trecere a Frontierei Cenad, 28 cetateni straini care se deplasau pe jos dinspre interiorul tarii noastre spre granita cu Ungaria.In urma verificarilor, politistii de frontiera au stabilit ca migrantii sunt cetateni din Afganistan, Irak, Iran si India - 17 adulti, dintre care noua femei si opt barbati cu varste cuprinse intre 18 si 34 de ani si 11 copii cu varste cuprinse intre un an si 17 ani, toti fiind solicitanti de azil, inregistrati la mai multe centre de cazare din tara.Ei au incercat sa treaca ilegal frontiera din Romania in Ungaria cu intentia de a ajunge in tari din vestul Europei.In acest caz, politistii de frontiera fac cercetari pentru tentativa de trecere frauduloasa a frontierei de stat.