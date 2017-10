Ministerul sanatatii anunta triplarea salariilor brute pentru anumite categorii de medici de la 1 martie 2018. Nu se stie cat va fi cresterea salariului net

Astfel, medicii rezidenti, medicii dentisti rezidenti si farmacistii rezidenti vor incasa bursa de rezidentiat pana la data de 1 martie 2018, atunci cand vor beneficia de salariul de baza reglementat la nivelul anului 2022, conform prevederilor Ordonantei nr.1/2017, arata Ministerul Sanatatii.Din martie anul viitor, salariile de baza ale medicilor rezidenti vor inregistra cresteri intre 151% si 287%, in functie de specialitate si anul de pregatire, a declarat ministrul Sanatatii, Florian Bodog.Salariul brut al unui medic rezident anul VI va ajunge la cuantumul de 7900 lei, de la 3262 cat este in prezent, cu o crestere de 242%. Medicii rezidenti de anul II vor beneficia de un salariu brut de 6100 lei dupa ce anul acesta au beneficiat de 2361 lei/brut, iar cei de anul III vor incasa 6700 lei brut cu 254% mai mult ca in acest an.La salariul brut medicii rezidenti pot obtine venituri si din garzile efectuate. Conform Ordonantei nr. 18/2009, medicii rezidenti pot fi inclusi, la cerere, in linia de garda (cu exceptia liniei I de garda) in specialitatea in care isi efectueaza rezidentiatul.Incepand cu anul 2018, medicii rezidenti vor beneficia de norma de hrana, care inlocuieste tichetele de masa, conform legislatiei in vigoare, in cuantum de 2 salarii minime brute pe an.