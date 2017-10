Doua persoane au murit si alte doua au fost ranite grav, dupa ce masina in care se aflau a intrat intr-un copac pe soseaua Arad-Timisoara

Accidentul a avut loc la iesirea din municipiul Arad spre Timisoara, pe DN 69, unde soferul unui autoturism Dacia Logan ar fi pierdut controlul volanului, vehiculul parasind partea carosabila.Conform purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Arad, George Plesca, autoturismul s-a izbit de un copac.In vehicul se aflau patru barbati, iar doi au fost gasit decedati de catre echipele de descarcerare, iar ceilalti doi au fost scosi in viata si predati echipajelor medicale, ei avand rani grave.Politistii fac cercetari cu privire la imprejurarile producerii accidentului, o ipoteza fiind aceea ca soferul ar fi adormit la volan.In urma accidentului, DN 69 este complet blocat la ora transmiterii acestei stiri, iar coloane de autoturisme s-au format pe ambele sensuri de circulatie. Traficul a fost deviat pe autostrada A1, in timp ce DN 69 va fi redeschis circulatiei in jurul orei 10.30, spun politistii.