Barbat retinut dupa ce a batut un taximetrist si i-a furat masina, in Capitala

Potrivit unui comunicat de presa transmis vineri de Politia Capitalei, cu o zi in urma politisti din cadrul Sectiei 2 au fost sesizati prin 112 de catre un barbat,in varsta de 53 de ani, taximetrist, care a reclamat ca a fost agresat de catre un client care ulterior i-a furat autoturismul.Joi dimineata, taximetristul a luat din Campina doi clienti care i-au cerut sa ii duca la Bucuresti, iar ulterior la aeroportul Otopeni. In timp ce se aflau pe soseaua Bucuresti - Ploiesti, in zona unei intersectii, unul dintre clienti a tras frana de mana, a oprit autoturismul si l-a agresat pe taximetrist, care a reusit sa iasa din masina si sa strige dupa ajutor. In fata si in spatele taxiului au oprit alte doua autoturisme, timp in care agresorul s-a urcat la volanul taxiului si a plecat, lovind cele doua masini, spun politistii.La scurt timp, barbatul, in varsta de 36 de ani, a fost prins si imobilizat de catre politisti, fiind dus pentru audieri la sediul Sectiei 2 Politie. El a fost retinut pentru talharie si distrugere. Totodata, a fost identificat sicel de-al doilea pasager din taxi, despre care taximetristul a spus ca nu a a avut nicio implicare in agresiune.