Cod Galben de ceata in zece judete

De la ora 8:10 pana la ora 11:00

De la ora 8:00 pana la ora 11:00

De la ora 8:00 pana la ora 10:00

De la ora 7:47 pana la ora 10:00

De la ora 7:40 pana la ora 10:00

Care sunt localitatile vizate si intervalele orare:: Aiud, Alba Iulia, Ocna Mures, Sebes, Teius, Ciugud, Cricau, Cut, Galda de Jos, Lunca Muresului, Mihalt, Miraslau, Noslac, Radesti, Salistea, Santimbru, Sibot, Spring, Stremt, Unirea, Vintu de Jos;Gheorgheni, Miercurea Ciuc, Toplita, Carta, Ciceu, Ciucsangeorgiu, Ciumani, Cozmeni, Danesti, Ditrau, Frumoasa, Galautas, Joseni, Lazarea, Leliceni, Madaras, Mihaileni, Pauleni-Ciuc, Racu, Remetea, Sancraieni, Sandominic, Sanmartin, Sansimion, Santimbru, Sarmas, Siculeni, Subcetate, Suseni, Tomesti, Tusnad, Voslabeni;Sighisoara, Targu Mures, Iernut, Ludus, Reghin, Tarnaveni, Ungheni, Acatari, Adamus, Alunis, Bahnea, Balauseri, Batos, Bogata, Brancovenesti, Breaza, Chetani, Coroisanmartin, Corunca, Craciunesti, Cristesti, Cuci, Deda, Ernei, Fantanele, Ganesti, Glodeni, Gornesti, Ideciu de Jos, Lunca, Mica, Nades, Ogra, Panet, Petelea, Rastolita, Rusii-Munti, Sancraiu de Mures, Sangeorgiu de Mures, Sanpaul, Santana de Mures, Suplac, Suseni, Voivodeni;Intre aceste ore, ceata va determina scaderea vizibilitatii local sub 200 m si izolat sub 50 mTautii-Magheraus, Ulmeni, Ardusat, Cicarlau, Farcasa, Miresu Mare, Recea, Salsig, Satulung;Dej, Gherla, Alunis, Apahida, Bontida, Borsa, Caseiu, Catcau, Cornesti, Cuzdrioara, Dabaca, Iclod, Jichisu de Jos, Jucu, Mica, Mintiu Gherlii, Vad;Jibou, Babeni, Benesat, Galgau, Ileanda, Lozna, Napradea, Poiana Blenchii, Rus, Somes-Odorhei, Surduc;Beclean, Branistea, Ciceu - Mihaiesti, Petru Rares, Uriu;Intre aceste ore, ceata va determina scaderea vizibilitatii, local sub 200 m, izolat sub 50 mIntre aceste ore, ceata va determina scaderea vizibilitatii, local sub 200 m, izolat sub 50 mMoldova Noua, Bania, Bozovici, Carbunari, Dalboset, Garnic, Lapusnicu Mare, Sopotu Nou;Intre aceste ore, ceata va determina scaderea vizibilitatii, local sub 200 m, izolat sub 50 m: Crisan, Jurilovca, Murighiol, Sfantu Gheorghe;Intre aceste ore, ceata va determina scaderea vizibilitatii, local sub 200 m, izolat sub 50 m