Constanta: Doi barbati au fost condamnati la opt luni de inchisoare cu suspendare, dupa ce au ucis un caine fara stapan

Judecatoria Constanta a decis condamnarea lui Eugen Laurentiu Valciu si a lui Cristian Gabriel Chirita la cate opt luni de inchisoare cu suspendare pentru comiterea infractiunii de cruzime fata de animale.De asemenea, in acelasi dosar, instanta a aplicat unui minor masura educativa a supravegherii pe o perioada de trei luni, pentru aceeasi infractiune.Decizia Judecatoriei Constanta nu este definitiva si poate fi atacata cu apel la Curtea de Apel Constanta.In luna martie a acestui an, procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta au dispus trimiterea in judecata a lui Eugen Laurentiu Valciu, a lui Cristian Gabriel Chirita si a unui minor pentru savarsirea infractiunii de cruzime fata de animale.Anchetatorii au stabilit ca, pe data de 7 februarie 2016, cele trei persoane s-au deplasat pe strada Mircea cel Batran din comuna Lumina, iar acolo cei doi adulti au lovit in repetate randuri cu o lopata pe care o aveau asupra lor, un caine fara stapan, iar un caine de lupta, tinut in lesa de minorul respectiv si la comanda acestuia, a atacat si muscat de gat cainele fara stapan.Dupa ce animalul a murit, ei l-au pus intr-un sac, l-au asezat in portbagajul autoturismului si au parasit locul faptei.