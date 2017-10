Liderii UE se vor reuni la Sibiu in 9 mai 2019, de Ziua Europei, anunta Iohannis

"Presedintele Consiliului, domnul Tusk, va prezenta ceva ce se numeste Agenda Liderilor, deci agenda sefilor de stat si de guvern, o agenda care arata cand si cu ce teme ne vom intalni noi pana inclusiv in 2019, pentru a face Uniunea mai performanta, mai buna. Pe noi ne intereseaza foarte mult aceasta chestiune, fiindca in prima parte a lui 2019 noi avem Presedintia Consiliului Uniunii Europene si, cu siguranta, ne vom implica pentru a avea rezultate foarte bune. Doi, s-a convenit, am convenit cu domnul Tusk sa avem o intalnire informala pe 9 mai, Ziua Europei, in 2019, in Romania. Mai exact, o intalnire care se va desfasura la Sibiu si va fi ultima intalnire, cea unde probabil vom trage anumite concluzii in ce priveste viitorul Uniunii, Agenda Strategica, cum spunem noi", a declarat presedintele Iohannis.Intrebat daca este o problema schimbarea datei Summitului de la Sibiu, care initial a fost propusa de presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, sa fie 30 martie 2019, a doua zi dupa ce Marea Britanie paraseste Uniunea Europeana, presedintele Iohannis a raspuns: "Nu este o problema, este o oportunitate. Daca putem sa serbam Ziua Europei cu un Summit in Romania, cred ca este un lucru extraordinar de bun".In ceea ce priveste reuniunea Consiliului European de la Bruxelles, seful statului a precizat ca foarte importanta este evaluarea rezultatelor negocierii pe Brexit, "unde, deocamdata, cel putin, vesti incurajatoare nu avem in concret". "Deci, nu cred ca la aceasta intalnire vom fi in situatia sa spunem ca putem sa intram in faza a doua", a completat Iohannis.Presedintele a mai spus ca problema drepturilor cetatenilor europeni in Marea Britanie, deci si a romanilor care traiesc acolo, reprezinta o tema care se pare ca este destul de bine tratata "cu deschidere" din ambele parti.Intrebat despre relatia UE-Turcia, presedintele Iohannis a declarat: "In privinta Turciei se discuta de multa vreme. Stiti ca Turcia este deja de cateva decenii aspirant. In afara de asta, am gasit, prin negocieri destul de complicate, o intelegere cu Turcia in privinta migratiei. Parerea noastra este ca aceste intelegeri trebuie sa continue. Turcia este un partener important, si pentru Uniune, si pentru Romania, si trebuie sa gasim cele mai bune modalitati pentru a continua aceste proceduri".Presedintele Klaus Iohannis participa joi si vineri, la Bruxelles, la reuniunea Consiliului European, in care se discuta despre Brexit, despre viitorul Uniunii Europene, precum si despre migratie, agenda digitala a Uniunii, securitatea si apararea, relatiile dintre UE si Turcia, dosarul nord-coreean.