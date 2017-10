Romanii din Sfantu Gheorghe acuza ca monumentul Ostasului Roman se deterioreaza, primarul Antal Arpad spune ca nicio firma nu a dorit sa-l reabiliteze

"Eu cred ca pana acum de doua ori s-a licitat lucrarea si nu s-a prezentat nicio firma. Deci, aici noi chiar am dat dovada de buna credinta, am aprobat documentatiile, am alocat suma in buget, am facut licitatie, dar nu s-a prezentat nimeni. Eu nu pot sa oblig pe nimeni sa vina la licitatie', a declarat joi primarul Antal Arpad.Impunatoarea statuie a Ostasului Roman, realizata din bronz de sculptorul Balogh Peter, a fost dezvelita pe 18 septembrie 1974.Reprezentantii comunitatii romanesti din Consiliul local municipal au semnalat in repetate randuri ca monumentul s-a deteriorat considerabil si au solicitat interventia Primariei pentru reabilitarea acestuia, aratand ca o parte dintre manifestarile oficiale ce marcheaza momente importante din istoria poporului roman au loc, in fiecare an, in fata acestei statui.Presedintele Asociatiei Judetene a Cadrelor Militare in Retragere si Rezerva Covasna, col. Ioachim Grigorescu, a declarat pentru Agerpres ca statuia Ostasului Roman a fost ridicata in memoria luptelor de eliberare a orasului, Sfantu Gheorghe fiind primul oras din Ardealul de Nord eliberat de sub ocupatie fascisto-hortysta, in 8 septembrie 1944.