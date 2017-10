Premiera in istoria Playboy: Un model transgender apare in pictorialul principal al revistei

"Being a woman is just being a woman." Meet November 2017 Playmate Ines Rau, the first transgender Playmate. https://t.co/w28vfilSP9 pic.twitter.com/iVAqOgB0TK — Playboy (@Playboy) October 18, 2017

Ines Rau, model francez de moda, care a mai aparut dezbracata in Playboy in 2014, este primul model transgender care va aparea in pictorialul principal."Frumusetea fiecarei femei merita celebrata. Nimeni nu merita sa fie femeie mai mult decat femeile trans care in mod curent sufera abuzuri si sunt tratate ca si cand ar fi nimicuri", a declarat Rau.Ea spune ca fondatorul Hugh Hefner a ales-o personal sa fie primul playmate transgender inainte sa moara luna trecuta. "Mi-a spus ca este foarte mandra de mine", a declarat Rau.Decizia Playboy vine in conterxtul in care modelele transgender sunt tot mai vizibile in media si la companiile de moda. In martie, editia franceza a Vogue a avut pentru prima oara pe coperta un model transgender, lucru pe care il facuse in 2016 si Marie Claire Spania.In august, gigantul L’Oreal a angajat primul sau model transgender, Munroe Bergdorf, pentru a fi figura principala a uncei campanii publicitare, dar a concediat-o pentru ca a scris pe Facebook ca toti albii sunt rasisti.