Circa 5.000 de persoane au venit joi la mitingul Sanitas. Sindicalistii vor continua vineri negocierile cu guvernul

Mitingul la care au participat aproximativ 5.000 de angajati din sistemul de sanatate s-a incheiat, insa sindicalistii nu renunta la proteste. Negocierile cu reprezentantii Guvernului continua, o noua intalnire fiind programata vineri, cu ministrii Florian Bodog si Olguta Vasilescu, transmite News.ro.

Liderul Sanitas, Leonard Barascu, a spus ca discutia de vineri va fi pe marginea acordarii sporurilor salariale si a tichetelor de masa, urmand sa fie invitati la intalnire si medici, care sa isi spuna punctul de vedere.

El a adaugat ca la intalnirea de joi, de la Guvern, ministrul Sanatatii, Florian Bodog, a promis ca va face un control pentru a vedea unde sunt "prost impartiti" banii.

"Prin legea salarizarii, crestea un salariu de trei ori la unii, de doua ori la altii si asa mai departe. Problema noastra era ca prin aplicarea regulamentului de sporuri, oamenii pierdeau, indiferent cum se aplica legea. (...) Ei invoca secretare si alti oameni care au foarte multi bani la sporuri si nu le merita. Si noi vom face o analiza. Ministrul (Sanatatii, n.r.) va trimite in tara un control in care sa vada cum stau lucrurile si acest control va scoate in evidenta locurile in care banii sunt prost impartiti. Corpul de control al ministrului vine cu date, iar noi, cu banii pe masa, incercam sa facem repartitia. Ori dam la toti 10 la suta sau 30, ori reglam in locurile unde au pierdut. Ca daca tu, medic, iei de trei ori salariu, iei si garda si ajungi la 300 de milioane, nu poti sa iei tu atat si ceilalti deloc", a declarat Barascu.

Liderul Sanitas a mai spus ca sindicalistii nu vor renunta la proteste, iar daca nu vor ajunge la o intelegere cu reprezentantii Executivului, se ia in calcul si varianta grevei.

"Daca nu ne intelegem si nu castigam nimic si a fost o minciuna, atunci greva", a subliniat Barascu.

Cateva mii de oameni - angajati din Sanatate - au participat la mitingul organizat in Capitala de federatia Sanitas. Mitingul a inceput in Piata George Enescu, unde au protestat aproximativ 5.000 de persoane, care au reclamat ca legea salarizarii genereaza inechitati in sistemul de salarizare din sanatate si asistenta sociala.

In jurul orei 12.00, manifestantii au plecat in mars din Piata George Enescu catre Piata Victoriei. Manifestantii, multi dintre ei veninti cu autocarele din tara, au avut pancarte cu mesaje precum: "Dreptate pentru TESA", "Nu scaderii salariilor", "Decat greva generala, mai bine pace sociala".

Principalele solicitari ale Federatiei Sanitas sunt: eliminarea plafonului de 30% pentru sporurile specifice sistemului sanitar si de asistenta sociala; aplicarea integrala a cresterilor salariale pentru toti angajatii din sanatate si asistenta sociala, incepand cu 1 martie 2018; renuntarea la cresterea normei de baza (garzi suplimentare obligatorii) pentru medici; renuntarea la transferul contributiilor sociale de la angajator la angajat, deoarece acesta va anula cresterea salariala de 25% prevazuta de lege; acordarea sporurilor pentru conditii de munca intregului personal din sanatate si asistenta sociala, inclusiv personalului TESA; acordarea tichetelor de masa pe tot parcursul anului 2018; negocierea si semnarea Contractului Colectiv de Munca la nivel de sector de activitate.