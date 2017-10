Batran de 92 de ani, veteran de razboi, trimis in judecata pentru ca vindea biletele de tren gratuite: Duceam oameni pana la Bucuresti si luam si eu ceva parale

Ca veteran de razboi, batranul primeste anual 12 tichete gratuite de calatorie pe calea ferata pentru el si 12 pentru tot atatia insotitori. Anchetatorii sustin ca pe langa acestea, batranul mai cumpara si altele, la negru, apoi mergea in gara si cauta tineri care erau dispusi sa ii fie insotitori pe ruta Botosani - Bucuresti. Teoretic, acestia calatoreau gratis, alaturi de el. Insa, la finalul calatoriei, ii plateau pensionarului 40 sau 50 de lei, adica mai putin de jumatate din biletul care costa 120 de lei."Ocupatia lui este pensionar si, mai nou, colindator prin tara cu trenul. Am inteles din procesele-verbale care mai ajung pe la noi ca foloseste bilete de veteran pentru a calatori si transporta unii tineri de pe urma carora scoate un pic de profit", spune Marcel Marcu, primarul comunei Lunca, unde locuieste batranul.Ancheta politistilor a inceput in urma cu doi ani. Acestia au stabilit ca intr-o perioada de sapte luni, in 2015, barbatul a folosit peste 200 de bilete pe ruta Botosani - Bucuresti. Adica, aproape un bilet pe zi.Batranul spune ca a facut totul pentru ca traia foarte greu din pensia extrem de mica - 600 de lei in 2015."Am umblat pe tren vreo doi ani. Duceam oameni pana la Bucuresti si eu veneam inapoi si luam si eu ceva parale, domnule sef! 400-500 de franci. Cam atat. M-au gasit doi controlori civili si m-au trimis in judecata. (...) Cu mancarea asa, ma mai descurc eu, incet-incet. Dar na', ce sa fac? E si o luna de zile in care trebuie sa cumpar de mancare. Daca vrea statul sa ia bunurile, sa le ia. Dar pe mine m-au luat degeaba", spune batranul, Vasile Curecheriu.