Promisiuni neonorate: Cum a abandonat brusc PSD Legea pensiilor, dupa ce a dat asigurari in numeroase randuri ca este finalizata

O cronologie a declaratiilor legate de elaborarea Legii pensiilor



Pentru amanarea Legii pensiilor asteptata cu multa incredere de multi pensionari, nimeni nu a oferit vreo explicatie plauzibila. Liviu Dragnea a spus ca noua lege a pensiilor nu este prinsa in bugetul pentru 2018 deoarece nu a fost inca adoptata, spunand ca nu este obligatoriu ca aceasta sa se aplice de anul viitor. "Niciodată nu a fost vorba ca ea să fie prinsă cu prevedere bugetară în bugetul pe anul 2018 pentru că ar fi însemnat să fim nerealişti", a declarat miercuri, 18 octombrie, Liviu Dragnea, anuntand efectiv amanarea Legii pensiilor. Dar daca nu urma sa fie cuprinsa in bugetul pe 2018, de ce a s-a lucrat la Legea pensiilor, fiind chiar si finalizata, dupa cum spun reprezentantii PSD?Un motiv al amanarii Legii pensiilor ar putea fi lipsa resurselor financiare necesare aplicarii ei, insa PSD insista sa dea asigurari ca sunt bani. "Sunt bani de salarii, sunt bani de pensii si pentru toate proiectele", a declarat chiar miercuri Ionut Misa, ministrul finantelor, la Antena 3. In plus, PSD se mai lauda si cu cea mai mare rata a cresterii economice din UE. "România este una dintre cele mai mândre națiuni din UE, astăzi când ne mândrim cu cea mai mare rată de creștere economică", spunea Mihai Tudose joi, in cadrul unui eveniment organizat în cadrul misiunii comerciale Trade Winds 2017.Pe 10 octombrie, Mihai Tudose spunea ca legea pensiilor "este gata", lucrandu-se doar la o estimare tehnică privind logistica și perioada de procesare a celor cinci milioane de dosare de pensii.Mihai Tudose a anuntat ca Legea pensiilor va fi promovata in aceasta toamna si va regla si aspectele legate de cumulul pensie-salariu Lia Olguta Vasilescu a declarat ca au fost finalizate mai multe variante ale noii Legi a pensiilor , care vor fi prezentate coalitiei de guvernare pentru a fi aleasa cea finala, care va fi apoi prezentata public si trimisa Parlamentului, estimand ca ea ar putea fi adoptata in luna decembrie, daca nu va fi intoarsa de catre presedintele Klaus Iohannis.Liviu Dranea a declarat ca noua lege a pensiilor trebuie adoptata de Parlament in sesiunea care va incepe la 1 septembrie, dand asigurari ca pensiile nu vor scadea, ci vor creste cele mici.

Mihai Tudose a anuntat ca intr-o saptamana, proiectul Legii salarizarii va fi lansat intr-o dezbatere interna. "Ministrul Muncii, Lia Olguţa Vasilescu, a finalizat proiectul de modificare a legii pensiilor, iar săptămâna viitoare sau poate la sfârşitul acestei săptămâni va fi lansat într-o dezbatere internă. Acest proiect are menirea să regleze o mulţime de nedreptăţi. Avem decalaje foarte mari între pensionari, care au muncit exact la fel", a declarat Tudose. "În prima etapă proiectul de modificare a legii pensiilor va fi lansat într-o dezbatere interna pentru că ne dorim ca legea să fie foarte bine aşezată. Nu vrem să apară scăpări", a adăugat şeful Executivului.Liviu Dragnea a declarat " legea pensiilor este finalizat ca document " si ca vor fi recalculate cele peste cinci milioane de pensii. "In perioada urmatoare se face evaluarea financiara. Este vorba de un impact semnificativ si, de asemenea, (ministerul) trebuie sa ne prezinte cat de curand care este perioada necesara pentru recalcularea pensiilor, pentru ca este vorba de recalcularea a peste cinci milioane de dosare", a spus liderul PSD. Intrebat cand va fi prezentata public legea, Dragnea a raspuns ca acest lucru va fi facut dupa ce se vor pune la punct programul de recalculare si impactul financiar. "Mai bine intarziem o saptamana sau doua astfel incat sa prezentam si desfasurarea in timp, perioada de recalculare, si unde va ajunge fiecare pensionar si impactul bugetar", a afirmat presedintele PSD, adaugand ca sunt sanse ca noua lege sa intre in vigoare de la 1 ianuarie.Lia Olguta Vasilescu a anuntat ca proiectul legii pensiilor "e gata, e finalizat, a ramas sa facem niste calcule impreuna cu Casa de Pensii si Ministerul de Finante". A doua zi, ministrul finantelor Ionut Misa a spus ca nu a primit inca de la Ministerul Muncii forma finala a legii pensiilor pentru a calcula impactul bugetar.

Mihai Tudose a declarat că Legea pensiilor este gata ca proiect, precizând că, în prezent, ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, lucrează la o estimare tehnică privind logistica și perioada de procesare a celor cinci milioane de dosare de pensii. "Da, este gata. Acum doamna ministru Vasilescu lucrează cu echipa domniei sale la o estimare tehnică, în cât timp se procesează, se pot procesa cele cinci milioane de dosare, ce nevoi tehnice mai sunt, ne mai trebuie calculatoare, ne mai trebuie oameni. Sunt cinci milioane de dosare, nu-și permite nimeni să greșească, altfel o luăm de la capăt, știți, cu greșelile de la recalculare care îngroșau coada, stătea câte un om de două-trei ori la coadă pentru așa ceva", a declarat Mihai Tudose, la Antena 3. "Va mai dura un pic, cred, până când vine și cu estimarea și cu implementarea, va lua timp. Trebuie să înțeleagă toată lumea că nu poți face o recalculare într-o zi, două sau într-o lună, e vorba de luni de zile", a afirmat Tudose.Liviu Dranea a anuntat amanarea legii, spunand ca noua lege pensiilor nu este prinsa in bugetul pentru 2018 deoarece nu a fost inca adoptata, spunand ca nu este obligatoriu ca aceasta sa se aplice de anul viitor. "Nu, din moment ce nu-i adoptata. Ca sa vii cu un proiect de lege a bugetului de stat, nu poti sa vii decat pe legi adoptate, nu poti sa prezumi ca in anul urmator sau peste o luna va fi adoptata o lege. Am si discutat despre asta, ca legea pensiilor nu este obligatoriu sa-si produca efectele financiare in 2018. In schimb, toate cresterile de care am vorbit in programul de guvernare sunt prinse in legea bugetului", a precizat Dragnea.Practic, PSD s-a grabit sa promita o lege a pensiilor inainte sa calculeze impactul bugetar. Noua lege a pensiilor ar fi avut un impact bugetar semnficativ, în condițiile în care și astăzi sistemul nu este sustenabil și merge pe deficit, a explicat la RFI , Ionuț Dumtru, președintele Consiliului Fiscal.Trebuie precizat ca subiectul amanarii Legii pensiilor este acum ignorat de o mare parte a presei, desi promisiunile reprezentantilor PSD legate de proiect au fost amplu prezentate in ultima perioada.