Selectionerul Irlandei de Nord, prins beat la volan, a ramas fara permis pentru 16 luni

Michael O'Neill a fost retinut de politie, la 10 septembrie, la periferia orasului Edinburgh, fiind banuit de conducere sub influenta alcoolului. Politia scotiana a anuntat ca a retinut si acuzat un barbat de 48 de ani pentru conducere sub influenta alcoolului, in jurul orei locale 13.00, pe A720, centura orasului Edinburgh.Alcoolemia tehnicianului a fost de trei ori mai mare decat limita permisa de lege.Federatia nord-irlandeza a precizat, atunci, intr-un comunicat, ca este la curent cu incidentul in care a fost implicat Michael O'Neill, dar este treaba politiei si nu va comenta acest subiect.In varsta de 48 de ani, O'Neill este unul dintre cei mai de succes selectioneri din istoria nationalei nord-irlandeze.Numit in functie in februarie 2012, tehnicianul a calificat in premiera nationala Irlandei de Nord la Campionatul European, la editia din 2016, castigand grupa din care a facut parte si Romania. La turneul final din Franta, Irlanda de Nord a trecut de faza grupelor si a ajuns in optimile de finala.In preliminariile Cupei Mondiale din Rusia, Irlanda de Nord va juca cu Elvetia in barajul pentru calificarea la turneul fina