Fosta membra a Pussycat Dolls: Nu am facut parte dintr-o trupa de fete. Era un cerc de prostitutie

Kaya Jones, una dintre membrele Pussycat Dolls, sustine ca trupa era un "cerc de prostitutie" si ca a fost fortata sa intretina relatii sexuale, afirmatie care a fost negata de restul grupului, fiind catalogata drept "falsa", potrivit News.ro.

Jones, care a parasit grupul in 2005, afirma ca cele cinci femei erau in mod constant exploatate de persoane importante din industria muzicala, care luau o buna parte din incasarile trupei si le fortau sa intretina relatii sexuale cu diverse persoane influente.

"Adevarul meu. Nu am facut parte dintr-o trupa de fete. Era un cerc de prostitutie. S-a intamplat sa cantam si sa fim celebre in timp ce persoanele care ne detineau faceau banii. Cat de rau a fost? Atat incat am renuntat la visurile mele, la colege si la un contract de 13 milioane de dolari pentru lansarea unui album. (...) Ca sa faci parte dintr-o echipa, trebuie sa fii jucator. Asta insemnand sa te culci cu oricine spuneau ei".

Grupul pop a transmis un comunicat in care neaga acuzatiile lui Jones, numindu-le "false".

"Daca ea a trecut prin asta noi nu stim si o incurajam sa gaseasca tot ajutorul de care are nevoie si o sustinem. Pussycat Dolls au militat mereu pentru puterea femeilor".

Fondatorul grupului, Robin Antin, a negat, de asemenea, acuzatiile si a afirmat ca Jones a fost membra a grupului in formula de dinainte de lansarea albumului de debut.

Pussycat Dolls s-a destramat in 2010, insa recent au aparut informatii potrivit carora Nicole Scherzinger ar planui o revenire a grupului.