La comisia SIPA vor fi invitati saptamana viitoare patru fosti ministri ai justitiei

"Am convenit ca, daca nu exista suprapunere de program, urmatoarea sedinta sa fie miercuri la ora 10,00. Sa invitam patru fosti ministri, defalcat pe cate o ora alocata fiecaruia. Patru fosti ministri din perioada de referinta 2004 - 2008: Cristian Diaconescu, Monica Macovei, Tudor Chiuariu si Catalin Predoiu, in aceasta ordine care tine de cronologia in care au indeplinit functia de ministru. La finalul zilei, sa efectuam o vizita la sediul ANP, cel care depoziteaza si arhiva fostei SIPA/DGPA ca sa ne permita sa ne facem o impresie, o idee in legatura cu modul in care sunt stocate asemenea documente, care este zona de acces, care sunt masurile de siguranta luate", a spus senatorul PSD, la Palatul Parlamentului.El a adaugat ca trebuie verificat, totodata, "si daca au fost semnalate de catre institutii abilitate sau de catre observatori ocazionali incidente de securitate: persoane care au intrat neautorizat, persoane care au incercat sa sustraga, sa distruga, sa fotocopieze documente din arhiva acestei institutii sau sa manipuleze in orice alt mod informatiile continute acolo"."Vom intra in arhiva, fara a avea acces la informatii, pentru ca nu se apuca nimeni sa intre in calculatoare sau sa citeasca documente de acolo, nici n-am avea voie, nici n-ar fi util pentru ce am avea noi de facut, ci sa ne facem o impresie asupra modului in care a fost utilizat acest spatiu: cum a fost el amenajat, ce masuri de siguranta s-au luat, camere de vederi, personal de paza, numar de intrari, de guri de acces si asa mai departe", a precizat Serban Nicolae.