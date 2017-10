​Productia europeana de vin, minim istoric / Romania, locul 6 in UE

Acest recul, care se traduce printr-un minim istoric, este cauzata in principal de problemele cu care s-au confruntat principalele trei mari bazine de productie: Italia (-21%), Franta (-19%) si Spania (-15%), potrivit sursei citate.Comisia estimeaza la 145 milioane de hectolitri productia globala de vin in Uniunea Europeana, in scadere de asemenea cu 14% in raport cu media ultimilor cinci ani.Cu 40 de milioane de hectolitri, Italia ramane cel mai mare productaor de pe continent, in fata Frantei, cu 36,9 milioane si a Spaniei, cu 36,8 milioane.Germania, cu 8 milioane de hectolitri, inregistreaza si ea o usoara scadere, in conditiile in care tari precum Portugalia (6,6 milioane), Romania (5,3), Austria (2,4) si Bulgaria (1,4) cunosc o usoara crestere a volumului de productie.Franta a inregistrat cea mai redusa productie dupa razboi.