Este bine sa oferi locul din autobuz unei persoane in varsta? Unii experti spun ca nu

De fapt, pentru a ramane in forma, persoanele in varsta ar trebui incurajate sa stea in picioare si descurajate sa “o ia usor”, afirma un profesor de la Oxford.Sir Muir Gray, consultant al Public Health England, agentie executiva a departamentului britanic pentru sanatate a spus ca persoanele in varsta ar trebui sa incerce sa mearga zece minute pe zi, iar rudele ar trebui sa le incurajeze sa mearga pe scari, nu cu liftul.“Si ganditi-va de doua ori inainte sa cedati locul in autobuz sau in metrou unei persoane mai in varsta. Statul in picioare este un exercitiu foarte bun pentru ei”, a adaugat Sir Gray.