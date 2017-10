Antal Arpad: Ceea ce are in acest moment Catalonia ca autonomie ar fi ceea ce ne-am dori si pentru noi in Tinutul secuiesc

"Nu sunt pentru independenta Cataloniei si asta pentru ca de foarte multe ori am spus ca noi (comunitatea maghiara n.r.) dorim autonomie si nu independenta. Practic, ceea ce are in acest moment Catalonia ca autonomie ar fi ceea ce ne-am dori si noi, pentru noi in Tinutul secuiesc (...) Totusi, ce se intampla acum (in Spania n.r.) este un lucru bun, in sensul in care acum toata lumea vede diferenta dintre autonomie si independenta. (...) In ultimii 10-15 ani in Bucuresti s-a incercat de foarte multe ori sa se amestece aceste lucruri, sa se spuna ca e acelasi lucru, dar acum se vede foarte clar ca nu e acelasi lucru. Catalanii au autonomie si vor independenta", a afirmat Antal Arpad."Al doilea lucru de care ar trebui sa tinem cu totii cont este ca daca unei comunitati i se spune in mod constant 'nu' de la centru, va veni un moment in care comunitatea aceea va spune 'da' si poate ca acel 'da' va insemna un lucru rau pentru cei care spun 'nu' (...) Niciodata nu duce la nimic bun daca un centru, in cazul nostru Bucurestiul, iar in cazul lor Madridul, spune nu si nu la orice ceri tu. Daca ti se tot spune 'nu', la un moment dat te saturi, cred ca este de inteles. Asa e si cu copilul care cere si nu i se da, la un moment dat fuge de acasa", a precizat Antal Arpad, raspunzand unei intrebari legate de acest subiect.Antal Arpad, care este si primar al municipiului Sfantu Gheorghe, este unul dintre sustinatorii ferventi ai autonomiei teritoriale a judetelor din centrul tarii locuite majoritar de maghiari.