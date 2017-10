Ilie Botos, audiat la DNA in dosarul de abuz in serviciu al lui Gabriel Oprea: Le-am spus procurorilor aspecte de ordin tehnic

Fostul procuror general al Romaniei Ilie Botos a fost audiat ca martor la DNA, joi, in dosarul in care Gabriel Oprea este cercetat pentru abuz in serviciu privind folosirea nelegala a coloanei oficiale, dupa moartea agentului de la politia rutiera Bogdan Gigina, Botos fiind secretar de stat in Ministerul de Interne la momentul accidentului, informeaza News.ro.

El a spus, la iesirea de la audieri, ca a aflat despre accident a doua zi, ca nu avea in atributii stabilirea dispozitivelor pentru coloanele oficiale si ca a dat explicatii "tehnice". "Nu sunt un martor surpriza, am fost propus de catre avocati", si-a explicat Botos prezenta la DNA.

Ilie Botos a spus ca, in calitate de secretar de stat in Ministerul de Interne, el nu avea printre atributii stabilirea dispozitivelor pentru coloanele oficiale: "Nu erau in sarcina mea aspecte legate de dispozitiv".

"Le-am spus procurorilor aspecte de ordin tehnic. Toate aceste aspecte le puteti obtine de la procurorul de caz", a adaugat Botos.

Fostul ministru de Interne Gabriel Oprea este cercetat pentru abuz in serviciu privind folosirea nelegala a coloanei oficiale, dosar deschis dupa moartea politistului Bogdan Gigina.

In seara de 20 octombrie 2015, in jurul orei 19.00, agentul de politie Bogdan-Cosmin Gigina, care facea parte dintr-un dispozitiv de insotire a ministrului Gabriel Oprea, a fost implicat intr-un accident de circulatie in urma caruia a decedat.