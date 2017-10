Iohannis: Romania trebuie sa devina o tara unde succesul este rezultatul corectitudinii si performantelor, nu al favorurilor si al conexiunilor politice

"Trade Winds" aduce in Romania cea mai importanta misiune comerciala din Statele Unite ale Americii."Avem forta si a venit timpul ca Romania sa treaca dincolo de standardele minime ale unei economii de piata functionale. Este momentul sa devina o economie de piata consolidata. Romania trebuie sa devina o tara unde succesul este rezultatul corectitudinii si performantelor, nu al favorurilor si al conexiunilor politice", a transmis seful statului, in mesajul prezentat, la deschiderea forumului, de consilierul prezidential Cosmin Marinescu.Pentru a obtine rezultatele vizate, a adaugat Iohannis, Romania trebuie "sa asigure stabilitate si predictibilitate a politicilor economice, sa aiba o administratie publica mai de calitate si mai transparenta si sa investeasca intens in infrastructura transporturilor".El a evidentiat ca Romania si SUA impartasesc aceleasi valori: respectul pentru proprietatea privata, libertatea economica si statul de drept. "Prosperitatea este strans legata de aceste valori fundamentale iar libertatea economica este cea mai buna solutie pentru o lume libera", a punctat presedintele. a