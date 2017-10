Elena Doina Dascalu, fost vicepresedinte al Curtii de Conturi, a fost numita consilier de stat al premierului Mihai Tudose

Elena Doina Dascalu, care pana de curand a detinut functia de vicepresedinte al Curtii de Conturi, a fost numita joi consilier de stat in cadrul aparatului de lucru al prim-ministrului, potrivit unei decizii semnate de premierul Mihai Tudose. Elena Doina Dascalu, apropiata a sefilor ALDE, este sustinuta si pentru o functie de membru in Consiliul de Administratie al Electrica.Potrivit CV-lui publicat pe, in 2008 a fost numita de Parlamentul Romaniei in functia de Consilier de Conturi, pentru un mandat de 9 ani. Tot de atunci a detinut si functia de vicepresedinte al Curtii de Conturi a Romaniei.Din 2001 pana in 2005, a indeplinit succesiv functiile de expert parlamentar si consilier parlamentar in cadrul Camerei Deputatilor - Comisia pentru Politica Economica, Reforma si Privatizare, iar in perioada 2005-2008 a fost secretar de stat in Ministerul Finantelor Publice- Departamentul Buget.Din 1993 pana in 1997 a fost controlor financiar si ulterior sef serviciu in cadrul Directiei de Control Financiar Bucuresti a Curtii de Conturi a Romaniei, iar din 1997 pana in 2001 a fost director general - Directia Generala Legislatie Impozite Indirecte si secretar general adjunct-Departamentul Politica Impozitelor si Administrarea Veniturilor, din Ministerul Finantelor.Din 1980 pana in 1993, in cadrul Ministerului Finantelor Publice-Inspectia Teritoriala Financiara de Stat Bucuresti, Doina Elena Dascalu a fost succesiv inspector financiar, inspector general si sef serviciu.Este licentiata in stiinte economice la Academia de Studii Economice Bucuresti si in drept la Universitatea "Spiru Haret" Bucuresti. Detine si un titlu de doctor in economie acordat de Academia de Studii Economice Bucuresti.