Hans Klemm, ambasadorul SUA: Nu avem un aliat si un prieten mai bun decat Romania in aceasta parte a lumii

Acesta a vorbit, alaturi de seful Guvernului, Mihai Tudose, in deschiderea forumului "Trade Winds", care aduce in Romania cea mai importanta misiune comerciala din SUA."Nu avem un aliat si un prieten mai bun decat Romania in aceasta parte a lumii", a afirmat diplomatul si a detaliat cateva dintre domeniile in care cele doua tari colaboreaza."Colaboram foarte bine pentru a aduce pacea si securitatea in aceasta regiune, in comunitatea transatlantica, luptam impreuna pe campuri de lupta departe de Romania. Alaturi de colaborarea in domeniul militar, ducem o lupta foarte sustinuta impotriva coruptiei, impotriva terorismului, crimei organizate, traficului de persoane si in domeniul intelligence", a subliniat Klemm.El a spus ca una dintre prioritatile mandatului sau la Bucuresti este promovarea democratiei, anume "consolidarea institutiilor democratice". "Un efort important in acest sens este sustinerea luptei anticoruptie - o lupta care a evoluat enorm in ultimii 15 ani, o lupta pe care presedintele meu a admirat-o si pe care SUA s-au angajat sa o sustina", a punctat seful reprezentantei diplomatice americane.Referindu-se la dimensiunea economica a Parteneriatului Romania-SUA, Klemm a evidentiat ca alegerea de a investi intr-o tara apartine companiilor, dar "cel mai bun lucru pe care il poate face Romania pentru a incuraja firmele americane sa investeasca aici este sa asigure un climat de afaceri pozitiv, care este transparent, predictibil, stabil".aIn cadrul Trade Winds, a punctat el, se va crea "o retea regionala de experti" in domeniul economic. Klemm a aratat ca Romania are "economia cu cea mai rapida crestere din Uniunea Europeana". A dat ca exemplu recentele memorandumuri semnate intre Guvernul Romaniei si companiile americane ce activeaza in domeniul Apararii - General Dynamics si Raytheon. "Sunt simbolice pentru oportunitatile ce se deschid companiilor interesate sa investeasca in aceasta parte a lumii", a mai afirmat el.Romania este principala destinatie a misiunii economice din perioada 16-24 octombrie, care se va deplasa si in Bulgaria, Grecia, Serbia si Croatia. La Forumul de afaceri de la Bucuresti sunt invitati sa participe oficiali si oameni de afaceri din intreaga regiune. a