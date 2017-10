Ambasadorul SUA: Presedintele meu a aplaudat lupta anticoruptie din Romania

Potrivit lui Klemm, prioritatile SUA sunt promovarea securitatii, a democratiei si a prosperitatii. "Continuam sa incurajam viitorul democratic al Romaniei, valorile democratice si consolidarea institutiilor democratiei. Si o componenta importanta este sustinerea puternica a luptei impotriva coruptiei, o lupta tot mai credibilă in ultimii 15 ani, lupta pe care presedintele meu a aplaudat-o" - a spus diplomatul american.El a mai indemnat Romania sa asigure un mediu de afaceri predictibil si transparent pentru a atrage investitii americane."Pana la urma, este decizia companiilor americane daca vor face investitii sau afaceri aici. Cel mai bun lucru pe care Romania il poate face este sa asigure cel mai bun mediu de afaceri, transparent si predictibil pentru toti stakeholderii" - a mai afirmat Klemm.In context, el a mentionat 3 investitii importante ale unor corporatii americane: General Dynamics, Ford si Raytheon. "Acestea sunt uriase, dar sunt si un simbol pentru oportunitatile care exista pentru toate companiile americane care vor sa investeasca in aceasta partea lumii si de a intensifica schimburile comerciale dintre SUA si Romania".La randul sau, Dale Tasharski, adjunct al asistentului pentru Europa al secretarului american pentru Comert din Guvernul SUA, a apreciat ca Romania are o resursa umana competenta."Romania are o economie in crestere si o resursa umana competenta. Sunt oportunitati sa facem afaceri in mai multe sectoare. Suntem interesati mai ales de infrastructura, sanatate si in domeniile digital si hi-tech. Am venit aici sa facem afaceri" - a spus oficialul american.Totusi, anterior, oficialii SUA au subliniat ca Trade Winds nu este despre a finanta proiecte romanesti de afaceri, iar la eveniment nu vor participa companii de investitii americane.Mari companii si firme mici si mijlocii din SUA, din domenii ca software, hardware, space intelligence sau echipamente medicale, au trimis reprezentanti la Bucuresti, in cadrul misiunii comerciale americane Trade Winds.Aceasta va fi cea de-a 10-a editie a Trade Winds si se va desfasura in Europa de Sud-Est (Romania, Bulgaria, Croatia, Grecia si Serbia) in perioada 16-24 octombrie. Bucuresti este centrul (hub) evenimentului si va gazdui un forum despre desfasurarea afacerilor in regiune.