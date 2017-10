Dinu Pescariu, dupa ce Ecaterina Andronescu a spus ca nu s-a intalnit niciodata cu el: Ma mira treaba asta

"Ma mira treaba asta. Ne-am intalnit si in 2001, cand am semnat primul contract, si in 2009 cand am discutat al doilea contract", a spus Pescariu, pus sub control judiciar de procurorii DNA pentru abuz in serviciu in dosarul privind concesionarea bazei Cutezatorii."Cu siguranta cred ca nu poate sa nege ca ne-am intalnit si am discutat", a adaugat fostul tenismen.Intrebat despre rolul fostului ministru al invatamantului in prelungirea cu 25 de ani a locatiunii bazei, Pescariu a raspuns ca ¬din moment ce am ajuns la prelungirea asta, inseamna ca toata lumea a fost de acord."Senatorul PSD Ecaterina Andronescu a spus, miercuri, la iesirea de la DNA, unde a fost audiata in dosarul privind baza sportiva "Cutezatorii" ca ea nu s-a intalnit niciodata cu fostul tenismen si ca pe documentele legate de concesionarea bazei sportive nu apare semnatura sa, potrivit News.ro. La momentul la care Ministerul Educatiei a prelungit cu 25 de ani contractul prin care baza a fost data in folosinta Fundatiei "Dinu Pescariu", Ecaterina Andronescu era ministru al Educatiei. Fostul ministru PSD al Cercetarii Mihnea Costoiu si fostul jucator de tenis Dinu Pescariu sunt cercetati de procurorii DNA, sub control judiciar, pentru abuz in serviciu si respectiv instigare la abuz in serviciu, in dosarul privind concesionarea bazei sportive "Cutezatorii".Ancheta vizeaza modalitatea de prelungire cu 25 de ani a contractului de inchiriere prin care Baza sportiva si de agrement pentru copii "Cutezatorii" din Bucuresti fusese data in folosinta Fundatiei "Dinu Pescariu". Potrivit procurorilor, Costoiu a semnat prelungirea contractului in conditiile in care Ministerul Educatiei intentase proces lui Pescariu pentru rezilierea acestuia, iar "situatia creata prin semnarea unui act aditional era menita sa opreasca procesul".Imediat dupa preluarea bazei, Pescariu a ingradit accesul copiilor si a schimbat scopul utilizarii bazei, folosind-o in scopuri comerciale. Prejudiciul estimat in acest dosar este de peste 93 de milioane de euro.