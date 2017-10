Premiera la Iditarod, celebra cursa de sanii trase de caini: Cateva patrupede au picat testul antidoping

Cativa caini au fost testati pozitiv pentru Tramadol, un opioid ce calmeaza durerile, a anuntat consiliul ce supravegheaza Iditarod Trail, cursa de aproape 1.000 de mile cu sanii trase de caini.Atelajul a fost testat, in martie, la circa sase ore dupa incheierea cursei.Se estimeaza ca substanta a fost administrata in cele 15 ore dinaintea testului antidoping. Oficialii refuza sa spuna ce echipaj este implicat.Iditarod, o celebra cursa de sanii trase de caini, organizata in fiecare an in luna martie, in statul american Alaska, a fost castigata in 2017 de cel mai varstnic si mai rapid concurent din istoria sa.Mitch Seavey a castigat editia din 2017 dupa ce a trecut linia de sosire, in localitatea Nome, stabilind un record de viteza si devenind cel mai varstnic invingator din istoria competitiei.Acesta, in varsta de 57 de ani, a doborat cu aproape 8 ore precedentul record de viteza. Fiul lui Mitch Seavey, Dallas, campionul din 2016, a terminat pe locul pe locul al doilea.