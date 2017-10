Elena Udrea urmeaza sa fie audiata joi in Comisia parlamentara de control al SRI

Comisia parlamentara de control al SRI urmeaza sa o audieze, joi, pe Elena Udrea, dupa ce miercuri a fost din nou in fata comisiei fostul angajat al Serviciului Daniel Dragomir.Conform presedintelui comisiei, Claudiu Manda, saptamana viitoare va fi audiat si Traian Basescu, scrie news.ro."Joi va fi prezenta la comisie doamna Elena Udrea si ramane ca, saptamana viitoare, dintre cei pe care i-am anuntat in prima etapa, sa-l invitam pe domnul Traian Basescu, sa stabilim cu dansul. Mi-a confirmat ca va veni la comisie", a declarat Claudiu Manda.Fostul angajat al SRI Daniel Dragomir a declarat, in 19 septembrie, dupa ce a fost audiat in comisie, ca a prezentat membrilor acesteia o lista cu 65 de persoane care, in opinia sa, ar trebui audiate "pentru intelegerea statului paralel". El a precizat ca lista cuprinde ofiteri activi si in rezerva ai SRI, oameni politici, oameni de afaceri si din media."Am discutat despre culoarele din Justitie si despre chestiunile referitoare la siguranta nationala. Am dat o declaratie cuprinzatoare. Am dat si documente, pe care am considerat necesar ca membrii Comisiei ar trebui sa le vada, in sensul intelegerii a ceea ce eu am numit statul paralel in ultimii ani. Am prezentat si o lista de persoane, va fi avuta in vedere, de 65 de persoane care eu consider ca ar putea fi audiate pentru intelegerea statului paralel. Sunt persoane ofiteri activi ai SRI, ofiteri in rezerva ai Serviciului, oameni politici, oameni de afaceri si oameni din media", a spus Dragomir.