Cod galben de ceata in sase judete 

Sase judete - Cluj, Salaj, Bistrita-Nasaud, Brasov, Covasna si Harghita - se afla sub avertizari cod galben de ceata, joi dimineata, informeaza News.ro.

In aceste judete, ceata va determina scaderea vizibilitatii local sub 200 de metri si izolat sub 50 de metri, potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie.

Judetele Cluj, Salaj si Bistrita-Nasaud sunt sub avertizare cod galben de ceata pana la ora 11.00, iar in judetele Brasov, Covasna si Harghita avertizarea de ceata este valabila pana la ora 10.00.

In judetul Cluj sunt afectate localitatile Dej, Gherla, Alunis, Apahida, Bontida, Borsa, Caseiu, Catcau, Cojocna, Cuzdrioara, Dabaca, Iclod, Jichisu de Jos, Jucu, Mica, Mintiu Gherlii si Vad, in judetul Salaj - Jibou, Babeni, Cristolt, Galgau, Ileanda, Letca, Lozna, Poiana Blenchii, Rus, Simisna si Surduc, iar in judetul Bistrita-Nasaud sunt afectate Branistea, Ciceu-Giurgesti, Ciceu - Mihaiesti, Petru Rares si Uriu.

In judetul Harghita, se inregistreaza ceata in localitatile Gheorgheni, Miercurea Ciuc, Toplita, Carta, Ciceu, Ciucsangeorgiu, Ciumani, Cozmeni, Danesti, Ditrau, Frumoasa, Galautas, Joseni, Lazarea, Leliceni, Madaras, Mihaileni, Pauleni-Ciuc, Racu, Remetea, Sancraieni, Sanmartin, Sansimion, Santimbru, Sarmas, Siculeni, Subcetate, Suseni, Tomesti, Tusnad si Voslabeni, in judetul Covasna sunt afectate localitatile Sfantu Gheorghe, Intorsura Buzaului, Aita Mare, Barcani, Belin, Ghidfalau, Haghig, Sita Buzaului si Valcele, iar in judetul Brasov - Ghimbav, Apata, Bod, Feldioara, Halchiu, Maierus, Ormenis si Sanpetru.